全台唯一的海相化石館得不到關愛 暑假遊客稀少

2019-07-07 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄甲仙與台南左鎮同樣擁有珍貴化石資源，5月中旬，斥資近5億元的「左鎮化石文化園區」開幕，已成為地方熱門觀光景點。甲仙居民羨慕又忌妒說，家鄉化石館成立25年，化石收藏3000多件，設備舊又沒亮點，多年來得不到關愛眼神，一樣是化石館，命運差很大。

甲仙化石館是全國唯一的海相化石館，成立於民國83年。館方說，甲仙地區化石露出點分布在四德、葡萄田、牛埔、白雲仙谷、坪溪、油礦山丘、十八灣等區域，目前館藏化石299類、3000多件，多數來自已故館長曾德明個人捐贈的收藏品，「甲仙翁戎螺」是有百萬富翁石之稱鎮館之寶。

今年5月，台南「左鎮化石文化園區」盛大開幕，甲仙化石特色不輸台南，地方居民對甲仙化石館的發展現況相當不滿。陳姓居民說，甲仙館經費爭取困難，甲仙化石如果沒有發揮良好功能，出土跟不出土都是一樣的。暑假帶小孩入館參觀的遊客說，甲仙擁有獨特的化石資源，若能更新為互動式或體驗式展覽內容，應該更能吸引小孩目光。