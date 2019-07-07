高雄時雨時晴 防疫人員：氣候南洋化增登革熱防疫難度

2019-07-07 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市登革熱目前累積37例本土登革熱案例，今天雖無新增案例傳出，但其中三民區本和里7月3日出現確診病例後，4天內迅速增加6例相關群聚個案，防疫團隊假日無休，仍動員進行噴藥緊急防治工作。

衛生局簡技兼疾管處長潘炤穎說，近來氣候「南洋化」，時雨時晴讓室內殘效噴藥效力大打折扣，流行的第四型症狀又不明顯，防疫難度更高，目前發生群聚型態都是一小撮、一小撮，防疫主軸就是「緊跟疫情走」，落實個案周邊的噴藥、孳生源清除等防治。

第一線基層防疫人員坦言「壓力大」，今年案例數雖還沒失控，但已噴藥防治過的區域，又冒出新個案來，還有個案根本沒症狀，隱藏的病毒源「像看不見的敵人」，讓防疫更加困難。

三民區衛生所所長陳朝東說，「事在人為」，每次高雄市有疫情，防疫人員不分假日全力投入，「我們不能控制病毒往哪走，但盡力做好，就能讓最少民眾受害」。