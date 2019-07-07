高雄時雨時晴 防疫人員：氣候南洋化增登革熱防疫難度
高雄市登革熱目前累積37例本土登革熱案例，今天雖無新增案例傳出，但其中三民區本和里7月3日出現確診病例後，4天內迅速增加6例相關群聚個案，防疫團隊假日無休，仍動員進行噴藥緊急防治工作。
衛生局簡技兼疾管處長潘炤穎說，近來氣候「南洋化」，時雨時晴讓室內殘效噴藥效力大打折扣，流行的第四型症狀又不明顯，防疫難度更高，目前發生群聚型態都是一小撮、一小撮，防疫主軸就是「緊跟疫情走」，落實個案周邊的噴藥、孳生源清除等防治。
第一線基層防疫人員坦言「壓力大」，今年案例數雖還沒失控，但已噴藥防治過的區域，又冒出新個案來，還有個案根本沒症狀，隱藏的病毒源「像看不見的敵人」，讓防疫更加困難。
三民區衛生所所長陳朝東說，「事在人為」，每次高雄市有疫情，防疫人員不分假日全力投入，「我們不能控制病毒往哪走，但盡力做好，就能讓最少民眾受害」。
環保局三民東區清潔隊隊長王仲裕表示，原本戶外殘效噴藥後可持續兩周藥效，一被間歇陣雨沖刷掉，又得趕快補足，噴藥防治人力吃緊，目前能做的就是想辦法降低成蚊數量，讓確診個案所在地沒有蚊子，診所一有疑似個案就要加強通報，減少病毒擴散出去的風險。
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