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屏東五溝水最美客家聚落 可望展開修復計畫

2019-07-07 18:48聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣萬巒鄉五溝水社區是全台第一個指定保存的客家聚落，不過自2008年保存迄今，除了部分災後的緊急保固工程外，一直沒有進行維修計畫，縣府客務處最近完成五溝水的調查研究計畫，同時爭取降低修復自籌款的比例，有望展開觀海山房、和興夥房及大我祖堂等三幢代表性建築的修復工作，期待呈現最美的客家聚落。

這次調查研究計畫是委託雲林科技大學以1年7個月的時間完成，縣府客務處長陳麗萍表示，在調查研究計畫完成後，縣府將向中央爭取經費，啟動五溝水聚落的修復工作，未來也會更著重於活化再利用，讓外界更了解五溝水。

位於屏東縣萬巒鄉的五溝水社區，包括東興、西盛、大林及得勝等4庄，面積約5.1公頃，是目前保存最完整的客家聚落，聚落內可以看到夥房、水圳、伯公等三大客庄特色，保存的建築更具藝術性，常有遊客到此探訪。

據當地人說，五溝水以劉姓為大宗，村內讀書人多，因而完整保存了許多傳統客家建築，大大小小至少有20多幢，包括日據時代曾為學堂的觀海山房、有百年歷史的和興夥房及劉氏大我祖堂等，都是當地代表性建物。

客務處表示，由於聚落內大多數都是私有建物，修復經費有民間自籌的比例限制，過去因自籌比例過高，常影響屋主修復意願，如今自籌比例已降至10%，如果中央核定修復經費，縣府願再協助5%，以促成修復計畫，但也期待未來聚落建築能有限度開放，讓外界看見客家建築最美的聚落。

屏東縣萬巒鄉五溝水社區是保存最完善的客家聚落，圖為聚落裡的和興夥房。圖／本報資料...
屏東縣萬巒鄉五溝水社區是保存最完善的客家聚落，圖為聚落裡的和興夥房。圖／本報資料照
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圖為劉氏大我祖堂。圖／屏東縣政府提供
圖為劉氏大我祖堂。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣萬巒鄉五溝水社區是保存最完善的客家聚落，圖為聚落裡的觀海山房。圖／本報資料...
屏東縣萬巒鄉五溝水社區是保存最完善的客家聚落，圖為聚落裡的觀海山房。圖／本報資料照
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修復建築
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