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高雄觀光日背板設計疑為韓輔選？ 市府：業者自發行為

2019-07-07 17:51聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市觀光局7月5日至7日舉辦「高雄觀光日」活動，但傳出捷運左營站的大型背板和發送給民眾的貼紙上，印滿「韓國瑜凍蒜、非韓不投」等充滿競選味的口號，遭議員批是「掛羊頭賣狗肉、拿觀光預算行銷韓國瑜個人！」觀光局長潘恒旭則澄清，是業者自發行為，與觀光局無關。

被質疑有「輔選」之嫌的「高雄國際觀光節」大型背板上，有韓國瑜參選總統喊出的「台灣安全、人民有錢」競選口號，還有高雄熊、國旗、台灣等圖案，並有該業者販售的「高雄好玩卡」等套裝旅遊商品，背板下方更印有高雄市觀光局、高雄捷運及一卡通等單位字樣。

此外，背板國旗上出現手寫的「臺灣」二字，原創作者在臉書指「完全沒有被告知，手寫字就被高雄國際觀光節拿去做文宣，這樣可以吉（提告）嗎？」另外，業者推出消費送貼紙活動，貼紙上印有「韓國瑜凍蒜」、「非韓不投」、「唯一支持韓國瑜」、「鋼鐵韓粉」及「台灣安全人民有錢」等口號。

潘恒旭昨第一時間在臉書澄清，強調是業者艾斯移動自行製作國旗貼紙送給民眾，因公司高層是韓的支持者，才熱情響應活動，觀光局未參與活動貼紙設計，也未給任何經費補助，沒花一毛公款。

不過業者製作的活動背板上，也有「高雄市觀光局」字樣，觀光局表示，事前並不知道業者相關設計，看到背板時「也很傻眼」，第一時間已要求業者立即下架，並針對其可能的侵權行為保留法律追訴權。

被指疑似侵權的艾斯移動今發表聲明說，經營過程中絶不參與或涉入任何與政治、宗教及種族有關的活動，此次外包廠商為行銷高雄觀光，用了一些未充分顧慮社會觀感的用語，發現後已立即改善；至於贈品字體疑似侵權，已連繫外包廠商，未來會更督促公司同仁及外包商更𧫴慎作業。

基進黨高雄黨部對於高雄觀光日背板內容也提出質疑「官方活動出現競選口號是挺高雄？還...
基進黨高雄黨部對於高雄觀光日背板內容也提出質疑「官方活動出現競選口號是挺高雄？還是挺韓國瑜？」圖／基進黨高雄黨部提供
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業者發送給民眾的宣傳貼紙上，不僅有韓國瑜凍蒜、非韓不投等競選味口號，連國旗圖案上...
業者發送給民眾的宣傳貼紙上，不僅有韓國瑜凍蒜、非韓不投等競選味口號，連國旗圖案上的「臺灣」也被原創者指為抄襲。圖／翻攝自「高閔琳・高雄市議員」臉書
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