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高雄觀光日爭議文宣 製作業者致歉扛責

2019-07-07 17:30中央社 高雄7日電

高雄觀光日文宣「臺灣」字樣被控抄襲，高市觀光局今天說，爭議文宣品及背板是艾斯移動公司片面行為，未經觀光局審核及授權，業者已全數下架；艾斯移動公司則出面致歉扛責。

高雄觀光日貼紙贈品及看板等文宣國旗中的「臺灣」字樣被控抄襲，原創作者不滿在臉書爆料請網友評理。

台灣基進黨高雄黨部主委李欣翰說，高市長韓國瑜團隊抄襲不是第一次，北漂影片被爆抄襲而下架，競選影片遭和泰汽車提告，已故導演齊柏林的空拍鏡頭被挪用，事後韓國瑜都用「支持者自發行為」、「不應在小技術問題打轉」迴避問題，這次高雄觀光日抄襲更丟盡高雄人的臉。

李欣翰指出，已料想到潘恒旭會使用「業者自發挺韓」來切割，但昨天高雄觀光日活動背板上除有抄襲的「臺灣」字體，旁邊還有高雄市觀光局字樣，形同替業者背書。

潘恒旭先不回應，事後發布聲明指出，觀光局已嚴正要求立即下架爭議文宣。另有關高雄熊及其他文字圖形侵權事宜，觀光局保留法律追訴權。

高市觀光局行銷科長李信達補充說，艾斯移動公司是家電商平台，義務承攬「2019高雄國際觀光節」活動向新加坡、馬來西亞地區行銷高雄觀光，高市觀光局為指導單位；但高雄觀光日活動，觀光局非活動指導單位，也未授權艾斯移動公司冠名使用，但艾利斯移動公司擅自印製冠名觀光局為指導單位的活動背板及活動文宣貼紙。

李信達又說，引來「臺灣」字樣侵權疑慮的高雄觀光日活動行銷背板及文宣貼紙是艾斯移動公司擅自製作，未經觀光局審核，也未事前報備，觀光局也沒給補助；觀光局昨晚獲悉後，已要求業者連夜撤下相關爭議文宣及網站，觀光局無奈成為箭靶挨轟，只能保留相關法律追訴權。

艾斯移動公司發言人張譯瑄表示，引起爭議的「臺灣」字樣國旗貼紙贈品及活動看板等文宣，是活動外包廠商製作，昨晚傳出抄襲疑慮，所有相關贈品、看板及網路上文宣都已全數撤下，昨天一天僅送出約20組有爭議的國旗貼紙贈品。

張譯瑄說，昨天接獲「反應」後，製作爭議贈品的外包商即與「臺灣」字體原創作者處理後續問題，目前僅在臉書看到原創作者抱怨，尚未接獲對方提告。

她指出，印製爭議貼紙及看板純粹是友情贊助高雄觀光日活動，並沒有與觀光局簽約，與觀光局無關，不料造成觀光局與社會紛擾，公司為此向觀光局及社會致歉。

另外，「臺灣」字樣原創作者僅在臉書發聲叫屈，並未回應媒體提問。

抄襲韓國瑜國旗
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