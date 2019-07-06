綠批觀光節文宣行政不中立 潘恒旭：業者所為

2019-07-06 23:22 中央社 高雄6日電



印有「2019高雄國際觀光節」的活動看板及文宣品上充滿「挺韓」文字，台灣基進黨及綠營市議員批評觀光資源成為市長韓國瑜黨內總統初選的墊腳石，點名觀光局長潘恒旭下台。

潘恒旭在臉書貼文指出，是艾斯移動公司製作國旗貼紙贈送民眾。記者聯繫艾斯移動公司代表張小姐，她在電話接通後掛斷。

潘恒旭受訪表示，「2019高雄國際觀光節」是行銷公司受託於外商鼓勵新加坡人到高雄來玩的活動，觀光局為指導單位，活動行銷背板及文宣貼紙是艾斯移動公司製作，業者響應高雄觀光日活動，觀光局未參與貼紙設計也未給經費補助。

民進黨市議員高閔琳對於潘恒旭回應，質疑豈是隨便一家民間業者可以在活動文宣上掛觀光局之名，她要求觀光局向「艾斯移動公司」提告。

高閔琳臉書貼文「假觀光，真輔選、掛羊頭賣狗肉」。她說，「2019高雄國際觀光節」活動背板、廣告文宣充滿了「唯一支持韓國瑜」、「鋼鐵韓粉」的文字和韓參選總統拋出的「台灣安全人民有錢」口號，批評觀光預算是公器私用。

台灣基進黨晚上發布新聞稿指出，有網友今天在左營捷運站發現，市府觀光局舉辦的「2019高雄國際觀光節」活動，文宣廣告上充滿挺韓字眼，活動背板上出現韓國瑜競選總統的標語「台灣安全、人民有錢」，還有高雄市政府觀光局字樣。更離譜的是文宣貼紙上還有「非韓不投」、「韓國瑜凍蒜」等文字。

基進黨發言人陳柏惟怒批，觀光局假觀光名義，變相為韓國瑜競選總統做宣傳，批評市府有失行政中立，潘恒旭失職，應該下台負責。