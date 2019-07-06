恆春大摸彩 鎮民烈日下等中獎

2019-07-06 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東縣恆春鎮公所昨天舉辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和大摸彩，鎮民爭看自己是否抽中。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook

屏東縣恆春鎮公所去年7月舉辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，大手筆花費300萬元辦全鎮大摸彩，因逢選舉敏感期間，引發對手陣營質疑政策買票，雖然縣審計室曾行文要公所說明，鎮公所昨天續辦，比照去年發送全鎮上萬戶，每戶1張摸彩券，提供2000多份大小獎品摸彩；昨天豔陽高照，即使中獎率只有五分之一，數千鎮民仍湧入公所前廣場苦等開獎結果。

屏東縣恆春鎮公所今年續辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和大摸彩。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

恆春鎮公所昨天除全鎮大摸彩，也在公所前廣場展售農漁特色產品，並邀5大飯店廚師到場展現廚藝，讓民眾品嘗「恆春味」的特色料理，且安排歌唱表演餘興活動，比照去年發送全鎮11733戶每戶1張摸彩券，頭獎為電動機車，另有電視、冰箱等2000多份獎品，但活動經費則降至約百萬元。

恆春地區昨天豔陽高照，氣候攝氏30度，仍有數千鎮民湧進鎮公所前廣場，坐在篷內或拿出陽傘，在台下等候開獎結果；中低收入戶的75歲吳姓阿嬤說：「在家沒事做，來這打發時間，說不定可以抽中大獎，小獎也沒關係」。

恆春鎮長盧玉棟說，他以坦蕩的心破除謠言，任內會年年舉辦。屏東縣審計室說，該項活動預算雖經鄉鎮代表會同意後依法執行，仍建議公所評估活動是否達到預期效益，避免公帑被濫用。

屏東縣恆春鎮公所今年續辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和大摸彩，今天艷陽高照，數千鎮民湧進鎮公所前廣場，坐在篷內或拿出陽傘，在台下等候開獎結果。記者潘欣中／攝影 分享 facebook