恆春大摸彩 鎮民烈日下等中獎
屏東縣恆春鎮公所去年7月舉辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，大手筆花費300萬元辦全鎮大摸彩，因逢選舉敏感期間，引發對手陣營質疑政策買票，雖然縣審計室曾行文要公所說明，鎮公所昨天續辦，比照去年發送全鎮上萬戶，每戶1張摸彩券，提供2000多份大小獎品摸彩；昨天豔陽高照，即使中獎率只有五分之一，數千鎮民仍湧入公所前廣場苦等開獎結果。
恆春鎮公所昨天除全鎮大摸彩，也在公所前廣場展售農漁特色產品，並邀5大飯店廚師到場展現廚藝，讓民眾品嘗「恆春味」的特色料理，且安排歌唱表演餘興活動，比照去年發送全鎮11733戶每戶1張摸彩券，頭獎為電動機車，另有電視、冰箱等2000多份獎品，但活動經費則降至約百萬元。
恆春地區昨天豔陽高照，氣候攝氏30度，仍有數千鎮民湧進鎮公所前廣場，坐在篷內或拿出陽傘，在台下等候開獎結果；中低收入戶的75歲吳姓阿嬤說：「在家沒事做，來這打發時間，說不定可以抽中大獎，小獎也沒關係」。
恆春鎮長盧玉棟說，他以坦蕩的心破除謠言，任內會年年舉辦。屏東縣審計室說，該項活動預算雖經鄉鎮代表會同意後依法執行，仍建議公所評估活動是否達到預期效益，避免公帑被濫用。
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