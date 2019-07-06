高市圖旗山分館、李科永紀念圖書館 獲2019建築園冶獎

2019-07-06 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



圖書館要吸引民眾走進，除了軟體藏書外，現在還要拚硬體。去年新開館的旗山分館及李科永紀念圖書館，建築景觀設計融合當地生態環境及在地人文特色，獲得第25屆公共建築景觀類建築園冶獎。民眾說，在閱讀書籍時，感覺也在閱覽風景。

建築園冶獎是一個全國性的重要建築獎項，旨在鼓勵興建創意設計的綠建築，注重友善環境及永續發展，為人們創造更優質生活空間。旗山分館去年6月落成啟用，外觀及空間設計結合低碳建築的理念，內裝還有融合在地亭仔腳建築樣式，更將旗山老街山牆及旗山車站意象融入。

高市圖旗山分館主任黃欽香指出，旗山分館的「旗山閱讀大書牆」，沿著階梯貫穿圖書館1到3樓，串聯不同屬性的閱覽空間，是館內視覺焦點，營造「書中有人．人中有書」的閱讀場景；書牆正反兩面陳列逾千冊的「台灣文史」及「台灣文學」特藏書籍。

李科永紀念圖書館由李科永基金會熱心捐贈，是高雄第一座結合民間資源、興建完成後交由政府營運的圖書館，同時也是高雄首座公園結合圖書館的案例。雖然興建過程有些坎坷，為融入生態景觀，多次調整設計，降低樓高，克服施工困難。