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【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

高市圖旗山分館、李科永紀念圖書館 獲2019建築園冶獎

2019-07-06 21:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

圖書館要吸引民眾走進，除了軟體藏書外，現在還要拚硬體。去年新開館的旗山分館及李科永紀念圖書館，建築景觀設計融合當地生態環境及在地人文特色，獲得第25屆公共建築景觀類建築園冶獎。民眾說，在閱讀書籍時，感覺也在閱覽風景。

建築園冶獎是一個全國性的重要建築獎項，旨在鼓勵興建創意設計的綠建築，注重友善環境及永續發展，為人們創造更優質生活空間。旗山分館去年6月落成啟用，外觀及空間設計結合低碳建築的理念，內裝還有融合在地亭仔腳建築樣式，更將旗山老街山牆及旗山車站意象融入。

高市圖旗山分館主任黃欽香指出，旗山分館的「旗山閱讀大書牆」，沿著階梯貫穿圖書館1到3樓，串聯不同屬性的閱覽空間，是館內視覺焦點，營造「書中有人．人中有書」的閱讀場景；書牆正反兩面陳列逾千冊的「台灣文史」及「台灣文學」特藏書籍。

李科永紀念圖書館由李科永基金會熱心捐贈，是高雄第一座結合民間資源、興建完成後交由政府營運的圖書館，同時也是高雄首座公園結合圖書館的案例。雖然興建過程有些坎坷，為融入生態景觀，多次調整設計，降低樓高，克服施工困難。

李科永紀念圖書館建築體地下1層、地上3層，最後沒有砍任何一棵樹並保存周邊原生態，讓建築完美融於綠林中。館內綠影穿透，內部設計以葉、樹、蔭為元素，引進窗外滿滿綠意，隨處可見窗外樹木扶疏。

李科永紀念圖書館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
李科永紀念圖書館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
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高市圖旗山分館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
高市圖旗山分館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
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高市圖旗山分館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
高市圖旗山分館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
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李科永紀念圖書館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
李科永紀念圖書館獲頒2019建築園冶獎。圖／高市圖提供
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綠建築圖書館
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