獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄62歲婦人「阿香」獨居在墳地旁一處鐵皮屋，破陋的住家竟常遭宵小光顧，不只破壞門窗，連切菜的砧板都偷，馬桶也沒水箱，衡山基金會獲知她的處境，昨動員10名志工替她換裝鋁門窗、床墊、水管等物，盼她能住得更安全、舒適。

高雄市昨天時晴時雨，但衡山基金會南二團志工無畏大雨，依舊前往「阿香媽媽」住家施工。大家合力把老舊且設計不良的馬桶打掉，重新施作，再裝上水箱，另也安裝熱水器、淋浴設備及簡易洗碗槽與燈具，同時換掉會漏電的插座開關。

衡山基金人先前訪視時，發現「阿香」住的地方可以說是家不成家，社工袁研綾表示，阿香媽媽獨居在墳地旁，鐵皮屋的門窗常遭小偷砸毀偷竊，最後發現沒東西可偷，連她煮菜內的砧板也偷走！一塊床墊，彈簧已外漏，經常弄傷身體。

而家裡衛浴空間設計不良，馬桶墊了高高的底座，加上水箱早就不翼而飛，讓瘦小的「阿香」每次如廁總十分不便。平日洗菜煮食也都蹲在馬桶旁，相當克難。

袁研綾說，「阿香媽媽」與丈夫育有1子2女，不過女兒們長久失聯，僅靠兒子撫養。但她有糖尿、氣喘，重聽多種疾病纏身，心臟也裝支架，一出狀況，兒子就得放下工作奔回處理，導致常被解雇，最後只能在早餐店打零工。