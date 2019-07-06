恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民列日下苦等中獎

2019-07-06 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮公所去年7月舉辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，因大手筆花費300萬元辦全鎮大摸彩，又逢選舉敏感期間，引發對手陣營質疑政策買票，雖然縣審計室曾行文要公所說明，鎮公所仍訂今天續辦，比照去年發送全鎮上萬戶、每戶1張摸彩券，提供2000多份大小獎品供摸彩；今天艷陽高照，即使中獎率只有五分之一，數千鎮民仍湧進公所前廣場，人手一券苦等開獎。

恆春鎮公所今年續辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和全鎮大摸彩，今天在公所前廣場展售農漁特色產品外，還邀5大飯店廚師到場展現廚藝，讓民眾品嚐「恆春味」的特色料理；為鼓勵鎮民參與同時安排歌唱表演和摸彩餘興活動，比照去年發送全鎮11733戶每戶1張摸彩卷，頭獎為電動機車，另有電視、冰箱等2000多份獎品，金額降至約百萬元。

恆春地區今天艷陽高照，氣候攝氏30度，即使中獎率只有五分之一，數千鎮民仍湧進鎮公所前廣場，坐在篷內或拿出陽傘，在台下等候開獎結果；因要抽出2000多個獎，時間相當長，多位高齡長者圍坐一起，邊聊天邊等開獎，中低收入戶的75歲吳阿嬤說：「反正在家沒事做，來這裡，打發時間，說不定可以抽中大獎，即使小獎也沒關係」，另位68歲陳姓老翁邊拭去額頭的汗邊笑說：「一券在手，希望無窮」。