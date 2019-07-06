暫拋BOT廠商合約爭議 大鵬灣水上活動熱力四射

2019-07-06 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府去年舉辦首屆「屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動」，受到民眾熱烈回響，今年接續舉辦碰上鵬管處和BOT廠商合約爭議，不受廠商定15日結束營業的影響，縣府今天上午在大鵬灣國際休閒特區水岸遊憩區辦開幕式，縣長潘孟安邀請全國民眾在7月6日至14日暑假期間，為期2周的周六日假期，前往大鵬灣體驗各項好玩有趣的水域活動。

開幕式除了由武國中森巴鼓隊帶來熱情表演外，還有仿古時候大船下水的儀式，透過邀請與會的貴賓將旗幟插於船身，「掛滿旗」象徵祝福滿載、祈福順利之意，蘊含「2019屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動」一切平安圓滿，也希望透精采刺激的水上安全宣導展演，如CPR、水中拋繩、SUP或長背板救援及自救技巧教學等，強化水域緊急事故救援能量，提升民眾對於水域遊憩法規的知能及安全觀念。

延續去年多樣的水域活動，如「Push Push滑步車」「獨木舟體驗」、「SUP立槳」、「水上瑜珈體驗」、「OP帆船風浪板」及「水上趣玩」外，今年用心安排深具海洋人文教育意義的造舟體驗及迷你鐵人活動；小朋友除了在造舟體驗中一窺現代船舶製程原理，在親手組裝過程中也可體驗傳統工藝與現代科學相互碰撞的創意。

迷你鐵人部分由家長及孩子共同參加，結合3公里協力車、2公里跑走及20公尺獨木舟繞行挑戰，透過迷你鐵人活動除了可探索自然的樂趣與成就感，增進彼此的了解和默契，也能讓孩子在關愛中成長，建立自信心和同理心。