伊藤潤二恐怖夜跑11月2日夜襲高雄！ 7月8日準時開賣

2019-07-06 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



將於鬼月開跑的伊藤潤二主題夜跑台北場，引爆粉絲熱烈搶票一空。主辦單位聯合數位文創股份有限公司表示，粉絲們瘋狂私訊跪求加場，小編回覆到手軟，決定在萬聖節周末11月2日加開高雄場，7月8日中午12點準時開賣。

「伊藤潤二嚇夜祭」活動時間從下午3點一路嗨到晚上10點，除了3公里超陰森夜跑路線，還邀請每位跑者參加變裝大賞，扮成伊藤潤二筆下經典角色一起狂樂。現場也計號召超過20攤陰森市集，讓粉絲們起跑前先吃飽喝足。參加者有得哭、有得笑、有得吃又有得玩，cp值完全爆表，高雄萬聖節加開場7/8(一)中午12點開始報名，今年最後一場機會，再錯過就真的沒了。

伊藤潤二的作品及角色，陪伴了許多人的青春。這次愛惡作劇的小孩雙一、可以死而復生的絕世美女富江、永遠的女主角淵小姐等經典角色，都將現身嚇夜祭現場。賽道一開始就是異次元發光隧道，讓跑者一邊跑一邊穿越，準備進入詭譎的異世界，受到蛞蝓的詛咒－黏液泡沫大噴射，讓粉絲變粉「濕」。

途中還有油度100%燒肉店的誘惑，跑者將不知道吃下去的到底是什麼肉，也可能遇到最美麗的富江、愛惡作劇的雙一，但最好別打擾他們，不然有可能成為他們的眼中釘。抵達終點將可獲得由淵小姐領銜主演化身成的開瓶器「深淵血口獎牌」。

活動當天也有各種詭異特別的拍照特區，讓粉絲化身伊藤潤二經典故事角色，一起扭曲肢體擺出詭異pose，舞台區還有變裝大賞，邀請粉絲盡情扮裝，冠軍還可獲得獎金5000元。＜Hi ~高雄 我們來了＞影片：https://youtu.be/s_FjyZlJtKQ