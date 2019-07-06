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影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市政府組成聯合稽查小組，昨晚至今天凌晨，由副市長李四川帶隊，到舞廳、KTV等娛樂場所，執行暑期青春專案擴大臨檢，展現暑期保護青少年決心。民眾遇稽查小組查證身分，還搶著與李四川合照，並一再直呼「我有投韓國瑜喔」，讓李四川笑開懷直道謝。

高雄市長韓國瑜原計畫親自率聯檢小組，但因今天行程滿檔，臨時改由李四川帶隊稽查。

高雄市政府稽查小組昨晚近11點在市警新興分局舉行聯合勤教，參與單位除了市警局，還包括教育局、社會局、經發局、勞工局衛生局、消防局、工務局、毒防局及保三總隊等單位；市警局長李永癸、消防局長黃江祥、勞工局長王秋冬及毒防局長阮清陽，陪同李四川參與臨檢娛樂坦場所，陣仗不小。

李四川表示，1年1度的青春專案是為了讓青少年過一個安全而且快樂的暑假，市府每年才動員所有局處，稽查青少年會去的場所，讓青少年到這些場所不會有犯罪的狀況發生。他也因列車發生鐵路警察遇刺殉職事故，表示最深的哀悼，也希望所有公務人員在執勤當中還是要注意自己的安全。

高雄市警局長李永癸說，這是市警局今年第一次的青春專案擴大臨檢，最重要的事，是要避免青少年在暑假沾上不良習慣，把習慣帶進學校。

李四川帶隊到KTV稽查，一進包廂，就有民眾直喊「是副市長！」，頻向李四川寒暄，爭著和李四川留念，還稱「我有投韓國瑜喔」，讓李四川反過來直向他們道謝。市府稽查小組後來到舞廳臨檢，滿場舞姐排隊受檢，未發現不法。

高雄執行青春專案臨檢，舞姐排隊受檢。記者林保光／攝影
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高雄執行青春專案臨檢，舞姐露玉腿排隊受檢。記者林保光／攝影
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高雄市副市長李四川（中）今天凌晨帶隊執行青春專案聯合稽查行動。記者林保光／攝影
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李四川韓國瑜臨檢
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