韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜關心「胎毒寶寶」的照顧問題，今天由高市府社會局人員陪同探視受寄養家庭照料的胎毒寶寶，呼籲大家不要因一時好奇而吸毒，因吸毒不但會危害自己一生，也會影響下一代。

社會局表示，「胎毒寶寶」的母體是懷孕期間吸食毒品的婦女，毒品經由母體胎盤進入胎兒體內，相當於胎兒間接吸毒，孩子出生後可能出現「新生兒戒斷症候群」，易哭鬧、難照顧，健康甚至被危害。

韓國瑜今天關心的胎毒寶寶「小倫」，今年3歲，有毒品戒斷症狀，社工訪視調查孩子的生母親職功能薄弱且長期有毒癮問題，與親友關係不佳，社工先將小倫送保母照顧，再轉寄養家庭安置照顧。

照顧小倫的寄養爸爸、媽媽，擔任寄養家庭8年，小倫是他們照顧的第4名寄養童。寄養媽媽向韓國瑜說，因小倫易哭鬧，她夜間要花很多時間照顧；孩子在母體時鈣質吸收狀況不佳，出生後生長情況也不及一般孩子，體重較輕，活動力較低。

韓國瑜感謝寄養家庭對孩子的照顧，也深感目前毒品問題趨嚴重，且吸毒年齡層不斷下降，甚至許多受吸毒父母影響的胎毒寶寶，讓人心疼；因此，向毒品宣戰的決心更堅定，也要求社會局一定要重視胎毒寶寶的後續照顧。