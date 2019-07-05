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長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

高雄地院拍賣程序速度異常快 君鴻酒店措手不及

2019-07-05 21:31聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄地標85大樓。 報系資料照
高雄地標85大樓。 報系資料照
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高雄市君鴻酒店今天傍晚發表聲明說，因為高雄地方法院民事執行處對君鴻國際酒店主要財產執行法拍程序的動作急如律令，將於7月8日要將拍賣款項實行分配，為優先保障公司員工權益，君鴻董事會昨天緊急忍痛作出今天起歇業解散的決定，希望員工資遣費等可以依法獲得優先參與分配，更希望法院能體恤將近600位員工生計，將員工資遣費列入優先債權。

高雄市經發局證實，君鴻酒店今年3月間經法院法拍由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下，5月7日完成所有權移轉登記，市府今天已接獲君鴻國際酒店公司申請解散。

經發局強調，君鴻酒店今年3月份已完成拍賣，目前經營權易主與市場景氣並無關聯，高雄市整體住宿餐飲業業績仍穩定成長。

市府也表示，經聯繫海霸王表示，對高雄發展深具信心，投資意願並未改變，未來投資期程將配合法院辦理履勘、點交，完成法定程序以利投資。

君鴻國際酒店傍晚發出聲明指出，面對高雄地院執行拍賣程序的速度快異於常理如急行軍，迫使君鴻措手不及之下，君鴻基於照顧員工的重責，除辦理歇業解散外，積極協助員工依法取得應有權益，配合高雄市政府勞工局協助君鴻員工爭取權益。

君鴻員工表示，今天上班後才被通知9點30分到41樓參加員工大會，董事長張慶輝向全體員工表示，君鴻因為高雄地方法院通知，將在7月8日拍賣款項分配，君鴻董事會決定君鴻今天起向市府申請解散，希望法院在分配拍賣價款時也能將員工資遣費等相關費用列入。

高雄市資遣君鴻酒店
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