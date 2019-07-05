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咬警事件被起訴 蔣月惠：生平第一次我也會怕

2019-07-05 19:39聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣議員蔣月惠去年咬警，日前被起訴，她說「生平第一次被起訴，雖然害怕，但該我做...
屏東縣議員蔣月惠去年咬警，日前被起訴，她說「生平第一次被起訴，雖然害怕，但該我做的事還是會去做」。圖／本報資料照
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屏東縣議員蔣月惠去年因公勇路拆遷事件衍生咬警風波，被警方移妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦，屏東地檢署日前偵查終結，依妨害公務等罪將其提起公訴，蔣月惠接到起訴書後，今天決定訴諸媒體，她說當時情況很混亂，自己並沒有惡意傷害員警，而且也已向員警道歉，「生平第一次被起訴，雖然害怕，但該我做的事還是會去做」。

蔣月惠是於去年7月16日清晨，獲悉縣府進場拆除公勇路抵觸戶，立即跑到現場阻擋，在拉扯間咬傷女警，事後她曾到警局道歉，卻因無人搭理而放聲大哭，沒有想到從此聲名大噪，並穩坐「抗議天后」，後來縣內各地許多爭議事件，幾乎都由她領軍抗議。

公勇路咬警事件後，警方依妨害公務、傷害等罪嫌將她移送法辦，屏東地檢署經近一年的偵查，日前將她提起公訴，蔣月惠說自己忍了很多天，還是決定訴諸媒體說明自己的立場。

她說，她記得當時的情況很混亂，而且縣府已經執行完畢當天的拆除作業，她卻還被擋在外面，一時情急才有後來的摩擦，事後她已向受傷的警察道歉，但她沒想到最後還是被提起公訴。

「說真的，這我生平第一次，收到起訴書也是沒吃沒睡」，不過她說，自己並無惡意要傷害警察，但是今後該做的事，她還是會去做。

蔣月惠妨害公務警察
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