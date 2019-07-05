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2億恆基新醫療大樓先動土 8000萬缺口邊蓋邊募

2019-07-05 19:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

105年莫蘭蒂颱風造成屏東恆春基督教醫院三分之一院區毀損，前方平房屋頂被吹掀的復...
105年莫蘭蒂颱風造成屏東恆春基督教醫院三分之一院區毀損，前方平房屋頂被吹掀的復健室已關閉。記者潘欣中／攝影
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105年莫蘭蒂颱風造成三分之一院區毀損的屏東恆春基督教醫院，歷時2年籌備今天舉行新醫療大樓動土儀式，院方感謝縣府協助讓工程順利通過審查招標，也道出民間醫院募款不易的辛酸，距目標2億尚有8000萬元缺口，呼籲各界繼續支持，讓台灣尾醫療邁向新里程碑；縣長潘孟安期待新大樓完成後，優質的醫療環境及擴大服務面向，讓恆春半島居民享有更好的醫療服務

潘孟安表示，恆春半島有恆春旅遊、恆基及南門3家地區醫院，過去縣府整合地區醫療資源，讓各家醫院個別發揮專科所長，「避免3個和尚沒有水喝」情形，其中恆基專科著重婦幼科別與急重症急診，已讓恆春地區婦女能夠就近、在地生產，解決過去需前往東港或枋寮地區醫院的困擾。

他說，屏東有地形狹長，許多的偏遠聚落都在面對醫療資源困乏的景況，感謝恆基不畏艱難地持守在台灣尾照顧當地居民，縣府未來會持續努力改善當地醫療資源，協調專業醫師人力南下支援，為國境之南帶來醫療新光景。

恆基院長陳志成道出興建新醫療大樓的感謝與不易，從建案審核、尋找合適建商、籌資經費，每個環節都是考驗，近年來，恆基也為了增進醫病間的連結，透過社區醫療衛教宣導講座、定點醫療等服務進到社區，建立專業、安心、可近、友善的醫院，渴望藉由新醫療大樓的興建，讓社區與恆基的醫療接軌更加順暢，病患得到最好的醫療照顧。

恆春新醫療大樓的主要捐助者是許朝貴，他今天特地回到家鄉參與動土典禮；他的父親許燦淵醫師曾在恆基服務，恆基將新醫療大樓命名許燦淵，要紀念許醫師生前為恆春地區的奉獻，也象徵恆基持守不變的使命─「照顧台灣尾」。新大樓為地下1樓、地上5樓建築，總經費(包括拆除舊樓、結構興建、裝修等工程)共2億元， 1樓為急診、檢驗室、藥局、掛號室，2樓為門診區，3樓與4樓為病房區，5樓為戴娓娜禮拜堂，完工日將視後續募款狀況而定。

105年莫蘭蒂颱風造成三分之一院區毀損的屏東恆春基督教醫院，今天舉行新醫療大樓動...
105年莫蘭蒂颱風造成三分之一院區毀損的屏東恆春基督教醫院，今天舉行新醫療大樓動土儀式，縣長潘孟安（左一）特別出席感謝醫院的付出。記者潘欣中／攝影
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醫師莫蘭蒂颱風潘孟安
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