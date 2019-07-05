金門立委陳玉珍臉書直播問政成績 百日服務1083案

2019-07-05 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門補選立委陳玉珍上任滿100天，今天透過臉書做直播，跟鄉親報告她的政績。圖／陳玉珍立委辦公室提供 分享 facebook 金門補選立委陳玉珍上任滿100天，今天透過臉書做直播，跟鄉親報告她的政績，陳玉珍向鄕親報告這段時間所推動案件、處理解決的問題，聚焦在醫療、交通建設、教育、土地、觀光、兩岸政策等面向，分別一一説明執行成果，及未來努力的目標。

陳玉珍表示，她說明「百日問政」成績，累計服務完成的陳情案件達1083件，其中法律案件有114件、醫院療服務215件、交通處理503件、土地43件、其他208件。

陳玉珍一開始就提到，她上任以來最重視「醫療」問題，積極推動「醫療在地化、化療回金門」，督促衛福醫療單位提升改善服務水平，多次召開跨部醫療整合恊調會議，促成金門醫院新建化療中心，即將在本月17日開始啟用，減輕患者治療費用、舟車勞頓之苦與風險。另外，超音波待診期間太夠冗長、小金門醫療設備缺乏、洗腎專業人力不足、軍機前送後送及病床協助安排等等作業，陳玉珍也都要求立即改善，希望解決金門鄉親的醫療問題。

其次交通建設及發展，陳玉珍提到，她5月份邀請交通部部長林佳龍及民航局、航港局、觀光局等首長前來金門實勘、規劃，包括金門大橋建設工程質量與進度要求，緊盯各項工作進度。尚義機場改善，減低無效飛行，希望近期在進場能見度能夠比照松山機場，能見限度從900公尺降到800公尺，大幅度提高飛航效率。另外推動興建金沙官澳碼頭，以對接大陸翔安機場，藉以活絡建設金沙地區及疏緩水頭碼頭的輸運壓力。考量霧鎖金門，規劃高速客輪支援計劃、爭取烏坵碼頭建設核定5億元等，交通運輸建設工程。