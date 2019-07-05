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伊甸「慢飛天使」畢業典禮 畢業生家長笑中藏淚

2019-07-05 18:03聯合報 記者潘欣中╱即時報導

伊甸基金會東港早療中心今天慶祝「慢飛天使」畢業，3名畢業生換上畢業服，在家長陪伴...
伊甸基金會東港早療中心今天慶祝「慢飛天使」畢業，3名畢業生換上畢業服，在家長陪伴下上台領取人生第一張畢業證書。記者潘欣中／攝影
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伊甸基金會東港早療中心今天慶祝「慢飛天使」畢業，70名家長、老師及志工大手拉小手，和「慢飛天使」一起玩闖關活動和校園巡禮；中智障礙的畢業生「小婷」，在闖關遊戲大聲且清楚地唸出池塘裡的3種動植物，「小婷」爸爸喜見孩子進步，堆滿笑容的臉上，仍藏不著對孩子未來進入校園遭同學排擠、歧視的憂慮。

東港早療中心今年有3名畢業生，他們突破學習障礙的限制，展現各自的學習成果；3人換上畢業服，在家長陪伴下上台領取人生第一張畢業證書，在校生分別獻上向日葵、百合、紫色洋桔梗，象徵璀璨光輝的未來、圓滿順利及真心祝福，同學也依依不捨。

中度智能障礙的「小婷」(化名) ，去年5月經鑑輔會安置到東港早療中心，剛到時生活自理能力明顯較同齡幼童落後，連穿脫衣都需協助，因母親也是智礙者，教養功能有限，經過年餘的早期療育，「小婷」在語言理解表達、認知能力、生活自理、動作協調性和學習的自信心都大幅提升，是班上進步最多的幼童，也是老師的小幫手；「小婷」爸爸表示：「雖然很多事情不能如人所願，但女兒都不放棄練習，我也不能放棄。」

伊甸基金會東港早療中心主任余美滿表示，伊甸服務屏東在地慢飛天使18年來，服務超過9000戶疑似及確診發展遲緩家庭，第1屆畢業生已經接受成人服務，訓練自立生活；據伊甸統計，有6成的家長非常擔心孩子未來的校園生活，其中又有逾8成家長擔憂孩子在學校受同學排擠、歧視；為此，伊甸常舉辦社區融合活動，邀請社區孩童及幼兒園共同參與，學習用心傾聽了解他們先天的成長困境，幫助更多像「小婷」的「慢飛天使」，邁向未來成長之路。

東港幼兒園語言
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