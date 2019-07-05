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高雄君鴻酒店聲明：確定明天歇業 解散員工

社會新鮮人保險 抓321法則、4重點

君鴻傳歇業 高市府發聲明會協助保障消費者及勞工權益

2019-07-05 17:04聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

君鴻酒店所在的八五大樓是高雄市重要指標之一。記者劉學聖／攝影
君鴻酒店所在的八五大樓是高雄市重要指標之一。記者劉學聖／攝影
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高雄市重要景觀之一的85大樓君鴻酒店傳歇業，高雄市新聞局下午表示，君鴻國際酒店僅是經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營，市府將協助確保員工與消費者相關權益。

市府表示，海霸王集團看好韓流帶動觀光人潮，先在高雄前鎮漁港打造全國最大複合型冷凍物流園區，3月進一步以54.4億元標下高雄法院法拍的君鴻酒店，未來將維持五星級飯店模式營運。

正值暑假旅遊旺季期間，目前君鴻整體訂房都持續熱絡，今年1到5月平均住房率64.75%，較去年同期增加8.8個百分點，單五月平均住房率64.98%，更較去年同期大幅提升12.47個百分點。

市府表示，今年度1到4月高雄市住宿及餐飲業營利事業銷售額計2463萬8530元，較去年同期2283萬9923元，增加近一成，高雄市整體住宿及餐飲業營利事業銷售呈現成長。

其中君鴻今年1-5月平均住房率62.19%較去年同期增加3.75個百分點，單五月平均住房率67.92%較去年同期增加10.81百分點，今年1-3月平均房價為2542元，也較去年同期成長4.78%。

高雄市勞工局表示，君鴻歇業預計解雇勞工480人，預留20至30人善後，當天會發放6月薪資及非自願離職證明書，至7月薪資因尚須核算，所以會連同勞工特別休假未休畢折算工資在8月6日發薪日同步發放，但必須公司以式通報為準。勞工局下午已派員入場訪視，及時介入協助勞工爭取權益。

市府消保官表示，若飯店停業，消費者如持有飯店發行的禮券，禮券如有記載由某金融機構負履約保證，消費者可洽詢金融機構處理；如已訂房，可要求業者退費，如不退費，消費者可向消費者服務中心（電話直撥1950）提出申訴。

高雄市原訂7月在君鴻舉辦的「甄愛高雄群星會」系列活動，將另擇地點，以同等級規格下周如期登場。

君鴻國際酒店傳經營權易主，昨一下午仍有人辦大廳辦入住手續。記者謝梅芬／攝影
君鴻國際酒店傳經營權易主，昨一下午仍有人辦大廳辦入住手續。記者謝梅芬／攝影
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君鴻國際酒店傳經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營。記者謝梅芬／攝影
君鴻國際酒店傳經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營。記者謝梅芬／攝影
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君鴻酒店所在的八五大樓是高雄市重要指標之一。記者劉學聖／攝影
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