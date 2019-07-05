社福館恆春半島紮根 完成屏縣社福網「最後一塊拼圖」

2019-07-05 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府斥資1.4億在恆春國中旁新建恆春社福館，同時將基地內登錄歷史建築的日治時代舊宿舍，透過新舊融合、開放式設計供民眾休閒使用；縣長潘孟安今天在動土儀式上說，它完成全縣社福服務網的「最後一塊拚圖」。記者潘欣中／攝影 分享 facebook 屏東縣幅員遼闊、地形狹長，縣府為讓各項社會福利深入每個社區，落實區域社會福利均衡發展，在枋寮鄉以北陸續建置6座社福館；位於屏東最南端的恆春社福館今天舉行動土儀式，工期1年半，也完成全縣社福服務網的「最後一塊拼圖」，除提供多元化服務和友善環境空間，另個亮點是將基地內登錄歷史建築的日治時代舊宿舍，透過新舊融合、開放式設計供民眾休閒使用。

潘孟安說，他上任以來推動「安居大社區」，為讓社會福利資源深入每個社區和角落，縮短各鄉鎮資源分配不均的問題，規畫建置7個社會福利輻射網概念的社福館，除了定期辦理促進親子及家庭的活動方案，更透過社福館協助區內和周邊地區的弱勢家庭關懷與輔導服務，並建構社區支持系統，增進家庭及社區的連結，讓民眾更方便取得福利資源及資訊，恆春社福館是全縣社福服務網的「最後一塊拚圖」。

他說，縣府運用閒置空間在恆春國中旁打造恆春社福館，提供社區公共托育家園、托育資源中心、青少年兒童服務及家庭福利服務中心等空間，建立不分年齡、跨世代、跨族群和無障礙的多元照顧服務空間；最特別的是結合已登錄為歷史建築文化資產的恆春國中校長舊宿舍，它的前身是日治時代恆春郡役所、鎮長宿舍，透過新建與舊建築的融合、開放式空間設計及融入在地古城意象，打造為民眾休憩和觀光旅遊新地標。

縣府社會處說 在縣府爭取下，恆春社福館獲得中央前瞻基礎建設經費8200萬元補助，總建造經費1億4250萬元，打造4層樓建築，可提供恆春半島居民近便性的社會福利服務，免去舟車勞頓之苦，創造友善服務環境，滿足屏南地區民眾的多元需求與社會福利，共享安居生活。