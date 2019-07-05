墾管處新任處長另類空降 基層盼打通升遷任督二脈

2019-07-05 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



內政部日前核定代理墾管處長的副處長許亞儒（前左六）真除，營建署長吳欣修（前中）今天南下主持布達儀式典禮，許亞儒期許扮演好「天平」的角色。記者潘欣中／攝影 分享 facebook 墾丁國家公園管理處前任處長李登志於6月5日退休，內政部日前核定代理的副處長許亞儒真除，營建署長吳欣修今天南下主持布達儀式典禮；有基層主管嘆，墾管處成立35年來，只在去年底由只剩半年就屆齡退休的副處長李登志直升處長，餘全是空降，之前副處長和秘書一做快13年，基層課長和工作站主任只有相互輪調，因內升實在太難，鬥志都快磨光了，這次副處長出缺若再不內升、打通升遷的任督二脈，快成一灘死水了。

墾管處新任處長許亞儒國立成功大學都市計畫研究所畢業，歷經玉山國家公園管理處課長、台大生物資源暨農學院附設山地實驗農場秘書、台中都會公園管理站主任、壽山國家自然公園籌備處主任，去年底調任墾管處副處長，任理處長近1個期間，直升處長的呼聲甚高，真除也在預期之內，因只到任半年，被喻為另類的「空降」處長。

他今天致詞時說，墾丁擁有得天獨厚的蔚藍海洋、特殊的高位珊瑚礁生態系，孕育許多珍貴物種，值得去保護，但更重要的是，園內1.8萬居民從以前利用自然環境耕作捕魚，隨著遊客到來成為觀光服務業的一份子，墾丁的人與環境密不可分，墾丁國家公園扮演「天平」的角色，必須在環境永續與觀光發展、資源利用間求取平衡，讓墾丁的自然生態永續，讓遊客感受並珍惜自然的美好，也讓住民安居樂業。

營建署長吳欣修期許在許亞儒帶領下，繼續讓墾丁國家公園成為隨著時代持續成長、永續經營的服務事業，也勾勒美麗的願景，「人文傳承與自然生態並重的國家公園」、「永續經營的國家公園」、「全民的國家公園」、「國際化的國家公園」。

據了解，墾管處副處長遺缺，可望由擔任快13年的秘書林欽旭升任，秘書以有25年課長資歷的環境衛生課長曾添丁呼聲最高，新人事案內政部預定下周發布。