繼大八餐飲集團後 韓國瑜證實：君鴻酒店經營權移轉

2019-07-05 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



繼高雄大八餐飲集團後，高雄85大樓內君鴻酒店傳歇業。高雄市長韓國瑜上午說，君鴻是經營權轉移，君鴻這段期間業績成長得不錯，只是沒想到經營權轉移速度這麼快，君鴻酒店經營團隊本身也很錯愕，和基本的經濟面沒有絕對的關係，生意還是成長不少。

高雄大八餐飲集團是去年8月傳出跳票危機，董事長林輝義在供應商與銀行支持下，為了300多名員工生計，咬牙苦撐，近一年來仍未能力挽頹勢，前一陣子再度傳出勞資紛爭。大八集團暫停營業，進行盤點與內部組織重整，目前有新投資者表達接手進駐意願，雙方正在接洽中。

據了解，君鴻酒店今年3月被以54.4億元標下該物業的凱德唐公司證實，4日已獲高雄市府通知君鴻酒店將歇業消息，君鴻酒店至今未出面說明，目前酒店仍照常營業，針對本周六韓國瑜呼籲韓粉到高雄來玩，君鴻還推出帶有國旗設備，訂房可以升等到海景房，目前飯店正常營運中。

君鴻酒店前身高雄金典酒店，位在高雄市地標八五大樓中37樓至85樓，有590間房間，原業主幸福人壽董事長鄧文聰，因積欠債務而被法拍，第三次法拍才被由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司，以54.4億元標下。

正值暑假旅遊旺季期間，目前590間套房中，訂房率都達到七成到八成，尤其受到高雄市積極推動觀光產業旅遊活動帶動下，不僅國旅旅客增加，國外旅客也增加，平均訂房率都較去年同期增加一成到兩成。

韓國瑜說，經營權轉移是法院的判決，身為市政府的一分子，我們不方便評論。