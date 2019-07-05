親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李承翰2年前熱血舊照曝光 這個笑容卻讓大家哭慘

刺警後鄭嫌拒跟詐欺犯關同房 一個肉燥便當晚間9點吃光

繼大八餐飲集團後 韓國瑜證實：君鴻酒店經營權移轉

2019-07-05 11:28聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

繼高雄大八餐飲集團後，高雄85大樓內君鴻酒店傳歇業。高雄市韓國瑜上午說，君鴻是經營權轉移，君鴻這段期間業績成長得不錯，只是沒想到經營權轉移速度這麼快，君鴻酒店經營團隊本身也很錯愕，和基本的經濟面沒有絕對的關係，生意還是成長不少。

高雄大八餐飲集團是去年8月傳出跳票危機，董事長林輝義在供應商與銀行支持下，為了300多名員工生計，咬牙苦撐，近一年來仍未能力挽頹勢，前一陣子再度傳出勞資紛爭。大八集團暫停營業，進行盤點與內部組織重整，目前有新投資者表達接手進駐意願，雙方正在接洽中。

據了解，君鴻酒店今年3月被以54.4億元標下該物業的凱德唐公司證實，4日已獲高雄市府通知君鴻酒店將歇業消息，君鴻酒店至今未出面說明，目前酒店仍照常營業，針對本周六韓國瑜呼籲韓粉到高雄來玩，君鴻還推出帶有國旗設備，訂房可以升等到海景房，目前飯店正常營運中。

君鴻酒店前身高雄金典酒店，位在高雄市地標八五大樓中37樓至85樓，有590間房間，原業主幸福人壽董事長鄧文聰，因積欠債務而被法拍，第三次法拍才被由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司，以54.4億元標下。

正值暑假旅遊旺季期間，目前590間套房中，訂房率都達到七成到八成，尤其受到高雄市積極推動觀光產業旅遊活動帶動下，不僅國旅旅客增加，國外旅客也增加，平均訂房率都較去年同期增加一成到兩成。

韓國瑜說，經營權轉移是法院的判決，身為市政府的一分子，我們不方便評論。

高雄君鴻酒店傳歇業。記者謝梅芬／攝影
高雄君鴻酒店傳歇業。記者謝梅芬／攝影
分享

韓國瑜高雄市訂房
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

韓粉霸氣拿200萬現金 給高雄市韓國瑜滅蚊

2019-07-05 11:17

影／Q版水獺未上市先轟動 金門水試所搶搭萌商機

2019-07-05 07:58

Q萌水獺、白海豚布偶… 金門文創熱賣

2019-07-04 23:49

聯合報文學寫作夏令營 讓作文成學子成績的墊腳石

2019-07-04 23:34

金門安岐風獅爺被擋路 縣府要罰

2019-07-04 23:33

恆基蓋醫療大樓 院長勸募全台走透透

2019-07-04 23:13

星超市7月再辦農產展售 韓國瑜：高雄出品，星馬有信心

2019-07-04 20:56

那瑪夏千年牛樟踏上返鄉路 居民9日舉辦祈福儀式

2019-07-04 19:13

出席六縣市農會聯誼會 韓國瑜：2老闆盼農產再銷新馬

2019-07-04 17:51

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

高市杜絕酒駕大執法專案 3天開出117件罰單

2019-07-04 13:00

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

高雄5~7日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

2019高雄春藝歌仔戲《寒水潭春夢》 體現真情人性

2019-07-04 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

金門安岐風獅爺道路遭封 縣府擬開罰

2019-07-04 22:14

文山高中舉辦聯合報文學寫作夏令營 學員感受萬物有情

2019-07-04 16:11

恆基院長南北奔波勸募 新醫療大樓美夢成真

2019-07-04 16:07

白手起家回饋鄉里 董事長捐贈災清勘查車

2019-07-04 14:38
看更多

熱門文章

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

高雄5~7日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

林姿妙為即將開幕的童玩節撿垃圾擦桌 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49

金門安岐風獅爺道路遭封 縣府擬開罰

2019-07-04 22:14

原住民的過年來了！ 屏東縣收穫祭7月起熱鬧登場

2019-07-04 12:31

和時間賽跑！網紅景點潮州日式建築群 僅剩6棟可修復

2019-07-04 17:19

李科永後代 林口捐建圖書館

2019-07-04 23:23

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

捷運三鶯線進度32% 拚2023完工

2019-07-04 23:42

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

美翻了！獨立書店「或者」竹市擴店 工藝櫥窗將開幕

2019-07-04 17:41

影／韓國瑜祝「好朋友」生日快樂 邀美國見證高雄轉變

2019-07-04 20:32

遊客爆量 離島引爆垃圾危機

2019-07-04 23:01

影／Q版水獺未上市先轟動 金門水試所搶搭萌商機

2019-07-05 07:58

新北捷運三鶯線 力拚2023年完工

2019-07-04 14:39

好吃又好玩！斗六假日人文市集7月6日盛大開幕

2019-07-04 16:13

花蓮布建80處智慧量測據點 量測還可積點換用品

2019-07-04 12:00

漫長暑假顧肚子 竹市「呷熊飽」餐食券三餐沒煩惱

2019-07-04 12:51

重罰沒在怕？桃園3天大執法仍有92件酒駕

2019-07-04 13:38

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

台南白河蓮花體驗秒殺 坐大王蓮花展水上輕功

2019-07-05 08:57

影／石門水庫新藍色公路 遊艇載你到新溪口吊橋

2019-07-04 21:31

出席六縣市農會聯誼會 韓國瑜：2老闆盼農產再銷新馬

2019-07-04 17:51

經綸實業有限公司捐贈救護車 中市衛生局感謝造福社會

2019-07-04 13:06

恆基院長南北奔波勸募 新醫療大樓美夢成真

2019-07-04 16:07

3D列印牙齒、花生像粒腺體 國衛院為生醫遠景「育種」

2019-07-04 20:34

星超市7月再辦農產展售 韓國瑜：高雄出品，星馬有信心

2019-07-04 20:56

北市機車增3處收費 7月8日起實施

2019-07-04 12:45

中捷綠線測試 列車到站、離站音樂干擾校園

2019-07-04 23:38

台中捷運綠線測試 車站音樂太大變噪音

2019-07-04 12:28

夏戀嘉年華今登場 羅志祥、茄子蛋、ØZI打頭陣

2019-07-04 18:09

影／女性騎重機不輸男性也重視安全 上百女車手齊聚

2019-07-04 11:58

那瑪夏千年牛樟踏上返鄉路 居民9日舉辦祈福儀式

2019-07-04 19:13

宜蘭國際童玩節有大彩蛋 花車與花仙子亮相超吸睛

2019-07-04 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top