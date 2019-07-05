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旅歐編舞家林美虹舞作《新娘妝》 亞洲首演在衛武營

2019-07-05 09:45聯合報 記者徐如宜╱即時報導

奧地利林茲國家劇院藝術總監林美虹舞作《新娘妝》，亞洲首演7月6、7日在衛武營。林美虹是旅歐編舞家，「新娘妝」以作家李昂的小說「彩妝血祭」為創作靈感，關懷普世人權的價值，入圍德國藝術界最高榮譽浮世德獎，並獲德國劇院聯盟評選為年度最佳作品。

林美虹在《新娘妝》中，運用擅長的舞蹈劇場形式，並融入台灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是一齣關懷普世人權的史詩級舞蹈作品，已在德國、奧地利演出近50場。

林美虹表示，《新娘妝》要表達的是與生具來的普世人權價值，台灣的228、法西斯主義、德國納粹到現今的歐洲難民議題，都是情感衝擊文化、社會、國家的極致表現，不論是哪一種原因造就的痛楚與遺憾，都是一種普世的情感，不分種族、背景、國籍，不用言語都能感受。逝去不代表就該埋藏，安靜更不代表一切安好，希望世人能和這齣作品共振、疼惜與悲憫，在這場追思儀式中洗滌療傷。

《新娘妝》以作家李昂的小說《彩妝血祭》為創作靈感。李昂表示：《彩妝血祭》問世已經20多年，林美虹以舞蹈劇場為媒介創作出《新娘妝》，她第一次在德國觀賞演出時淚流滿面。得知這次將回到台灣演出，她特地爭取成為群眾演員，希望能把20多年走過這一遭的壓力放下，藉由親身參與讓自己得到救贖，也希望就由這個作品把過去歷史的傷痛放下，給這一代人繼續向前走的動力。

《新娘妝》整部作品由現場音樂貫穿，音樂創作及演奏由德國編曲家Michael Erhard、劇作家及戲曲演唱家游源鏗編寫唱詞，並與旅法古琴音樂家游麗玉及歐洲的音樂家攜手演出，打破東、西音樂的藩籬，將不同的文化元素融合在舞蹈之中。

林美虹認為《彩妝血祭》的「妝」就是代表「面具」，在當時的背景下，劇中母子都無法面對彼此在性別認同的「異見」，因此必須隱藏真實想法，讓自己躲在面具後面，直到最後才在遺憾中取得諒解，以「新娘妝」送兒子離去。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，《新娘妝》亞洲首演在衛武營，讓台灣觀眾能藉由這齣作品，更加理解自由與人權普世價值的重要性。相關訊息與「劇場藝術體驗教育計畫」前導場報名資訊，可上衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

《新娘妝》融入台灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是齣關懷普世人權的...
《新娘妝》融入台灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是齣關懷普世人權的史詩級舞作。記者徐如宜／攝影
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《新娘妝》表達與生俱來的普世人權價值。記者徐如宜／攝影
《新娘妝》表達與生俱來的普世人權價值。記者徐如宜／攝影
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《新娘妝》表達與生俱來的普世人權價值。記者徐如宜／攝影
《新娘妝》表達與生俱來的普世人權價值。記者徐如宜／攝影
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《新娘妝》以作家李昂（右）的小說《彩妝血祭》為創作靈感。記者徐如宜／攝影
《新娘妝》以作家李昂（右）的小說《彩妝血祭》為創作靈感。記者徐如宜／攝影
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《新娘妝》表達與生俱來的普世人權價值。記者徐如宜／攝影
《新娘妝》表達與生俱來的普世人權價值。記者徐如宜／攝影
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奧地利林茲國家劇院藝術總監林美虹舞作「新娘妝」，亞洲首演7月6、7日在衛武營。記...
奧地利林茲國家劇院藝術總監林美虹舞作「新娘妝」，亞洲首演7月6、7日在衛武營。記者徐如宜／攝影
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《新娘妝》融入台灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是齣關懷普世人權的...
《新娘妝》融入台灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是齣關懷普世人權的史詩級舞作。記者徐如宜／攝影
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德國衛武營人權
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