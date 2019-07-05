影／Q版水獺未上市先轟動 金門水試所搶搭萌商機

2019-07-05 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



成立超過半世紀的金門縣水產試驗所，近年來也搞創意，賣起文創商品。從最初的1年只進帳7萬元，到現在每年文創商品就可賣超過百萬元，7月剛推出可愛的中華白海豚吊飾已吸引跨海代購，8月才要上市的歐亞水獺玩偶，超可愛造形已在網路爆紅，臉書詢問留言與預購電話接不完。

水試所行政課長吳悅嫣表示，水試所2013年成立旅客服務中心，開始販售文創商品，當時產品僅有10幾種，大多是食品與紀念品，年銷售收入僅7萬多元，近年來陸續多元開發，目前產品已多達50多項，文創商品收入成長近6倍，門市年銷售收入達100萬元。

據了解，金門縣水試所因有生態保育館，也成知名景點，每天都有不少遊客到訪，初估每月約有2000名遊客到訪，旺季則上看4000人；不少遊客參觀後直奔遊客中心採購，像是海帶乾、海帶麵線類、「鱟」系列公仔娃娃、T恤、背包系列商品，都頗獲民眾喜愛。

吳悅嫣透露，其中鱟的娃娃商品，已陸續開發3代，鱟是比恐龍還早出現在地球上的活化石，台灣僅在金門才有，水試所從最初鱟的大抱枕、小娃娃吊飾到後來開發出鱟造形小錢包，最新的鱟錢包可裝零錢與悠遊卡，一推出就造成搶購，還有金大學生揪團一次購買200多個，讓工作人員印象深刻。昇恆昌飯店也因鱟有「夫妻魚」的美稱，象徵新人不離不棄、相守一生，向水試所買鱟娃娃來送給新人。

此外，水試所也與海生館共同開發設計「中華白海豚布偶吊飾」，每個120元，粉紅色調觸動了不少人少女心，7月1日推出以來，每天都有遊客登門購買，還有人跨海採購。