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海生館最熱門打卡點在哪裡？ 巨型海藻夢幻美景奪冠

2019-07-05 07:55聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東國立海洋生物博物館除了海洋生態教育展示傳遞保育知識外，近年來也成為民眾拍照打卡熱門景點，館方點開Instagram搜尋海生館熱門曬圖景點，發現世界水域館中的海藻森林最受青睞，不管是親子同樂、情侶牽手擁抱，甚至個人照，都是遊客打卡基本款，不少遊客夜宿海生館，也指定要睡在海藻森林區，感受夢幻又浪漫的氛圍。

海生館指出，世界水域館的巨藻展示缸高度10公尺，以半圓形設計，容納水量約700噸，壯觀的水缸設計，可展示高聳的梨形囊巨藻，遊客走到此處常仰望驚嘆。

館方表示，梨形囊巨藻分布於北美洲太平洋沿岸的溫帶海域中，長度可達60公尺，在原棲地每天約可增加30公分，展示的水缸中，水溫需控制在攝氏15度，並有水流及造浪等設施，提供缸中生物及巨藻最佳環境。

館方表示，海生館近年來成為拍照打卡熱門景點，一般會認為明星級的小白鯨、企鵝和海底隧道區人氣最旺，沒想到點開IG搜尋海生館的圖片，發現最多的是巨藻缸前各式各樣的唯美剪影照，從家庭的親子同樂、夫妻或情侶的牽手、擁抱曬恩愛到個人照，都是遊客打卡的基本款。

館方說，海藻森林區最近也成為高詢問度的夜宿床位區域，人氣不輸企鵝區和海底隧道區；除了遊客自行開發就寢海藻森林區的私房景點，連元祖級YouTuber蔡阿嘎也帶著老婆二伯來感受巨藻缸的美景，拍下兩人依偎看巨藻的甜蜜畫面。

屏東海生館點開海生館IG曬圖的打卡照，發現世界水域館的巨藻缸前各式各樣的唯美剪影...
屏東海生館點開海生館IG曬圖的打卡照，發現世界水域館的巨藻缸前各式各樣的唯美剪影照，數量勝過其他區。圖／海生館提供
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屏東海生館點開海生館IG曬圖的打卡照，發現世界水域館的巨藻缸前各式各樣的唯美剪影...
屏東海生館點開海生館IG曬圖的打卡照，發現世界水域館的巨藻缸前各式各樣的唯美剪影照，數量勝過其他區。圖／海生館提供
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屏東海生館點開海生館IG曬圖的打卡照，發現世界水域館的巨藻缸前各式各樣的唯美剪影照，數量勝過其他區。圖／海生館提供
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屏東海生館點開海生館IG曬圖的打卡照，發現世界水域館的巨藻缸前各式各樣的唯美剪影照，數量勝過其他區。圖／海生館提供
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