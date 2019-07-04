金門安岐風獅爺道路遭封 縣府擬開罰

2019-07-04 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



安岐風獅爺是金門最大風獅爺，身高378公分、寬度與深度皆為100公分，是附近民眾的信仰中心，也是遊客必玩的景點之一。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門最大風獅爺安岐風獅爺，最近入口處被堆置土方，遊客不得其路而入，不少遊客跟鄉公所與縣府反映此事，對此，縣府建設處今天表示，地主因為想以地易地，結果換地未果，就載運土方堆置，阻擋道路，因牽涉變更地形地貌已違法，若限期不改善，將依法處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

身高378公分、寬度與深度皆為100公分的安岐風獅爺是淺綠為主色系的泥塑風獅爺，左手持筆，右手握彩帶，是金門聚落最大風獅爺，也是附近民眾的信仰中心，附近居民表示，這尊風獅爺相傳在昔日以其聰睿智力擊退寇邊的海盜，而贏得村民一致的擁戴，每月都有居民固定到此膜拜，也是兩岸遊客拍照打卡的熱點。

但在6月初，就有民眾發現通往風獅爺的主要路口，被人用土方給擋住，原本4公尺寬的道路，被1、2車的土方擋住，讓不少遊客看到都很錯愕，附近居民也說，這條路已經走了20、30年，如今道路忽然被封，真的不知道該怎麼辦。

縣府建設處建管科長商中治表示，縣府1999專線多次接獲民眾反映，該道路遭堆置土方阻擋，據鄉公所回應，因該土地屬於私人土地，他們無權干涉。縣府已到場會勘，發現地主未經核准擅自堆置土方行為。