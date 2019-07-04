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金門安岐風獅爺道路遭封 縣府擬開罰

2019-07-04 22:14聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

安岐風獅爺是金門最大風獅爺，身高378公分、寬度與深度皆為100公分，是附近民眾...
安岐風獅爺是金門最大風獅爺，身高378公分、寬度與深度皆為100公分，是附近民眾的信仰中心，也是遊客必玩的景點之一。記者蔡家蓁／攝影
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金門最大風獅爺安岐風獅爺，最近入口處被堆置土方，遊客不得其路而入，不少遊客跟鄉公所與縣府反映此事，對此，縣府建設處今天表示，地主因為想以地易地，結果換地未果，就載運土方堆置，阻擋道路，因牽涉變更地形地貌已違法，若限期不改善，將依法處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

身高378公分、寬度與深度皆為100公分的安岐風獅爺是淺綠為主色系的泥塑風獅爺，左手持筆，右手握彩帶，是金門聚落最大風獅爺，也是附近民眾的信仰中心，附近居民表示，這尊風獅爺相傳在昔日以其聰睿智力擊退寇邊的海盜，而贏得村民一致的擁戴，每月都有居民固定到此膜拜，也是兩岸遊客拍照打卡的熱點。

但在6月初，就有民眾發現通往風獅爺的主要路口，被人用土方給擋住，原本4公尺寬的道路，被1、2車的土方擋住，讓不少遊客看到都很錯愕，附近居民也說，這條路已經走了20、30年，如今道路忽然被封，真的不知道該怎麼辦。

縣府建設處建管科長商中治表示，縣府1999專線多次接獲民眾反映，該道路遭堆置土方阻擋，據鄉公所回應，因該土地屬於私人土地，他們無權干涉。縣府已到場會勘，發現地主未經核准擅自堆置土方行為。

商中治說，堆置土方都要申請，地主未經申請，任意傾倒土方，已明顯違反「都市計畫法」第79條規定，擅自改變地形地貌情事，先前金寧鄉公所有跟地地主聯繫，但地主都置之不理。縣府近期將行文給地主，請他到現場會勘說明，並限期改善，如果置之不理，就會開罰，依法得處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令恢復原狀，若不恢復原狀，得按次處罰或採取其他恢復原狀之措施，其費用由土地或建築物所有權人、使用人或管理人負擔。

金門縣府建設處建管科長商中治今天表示，地主此舉已違反「「都市計畫法」第79條規定...
金門縣府建設處建管科長商中治今天表示，地主此舉已違反「「都市計畫法」第79條規定，若限期未改善，將依法開罰，得處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。記者蔡家蓁／攝影
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通往金門安岐風獅爺的出入口，最近被發現遭堆置土方，遊客不得其路而入，只能遠遠的望...
通往金門安岐風獅爺的出入口，最近被發現遭堆置土方，遊客不得其路而入，只能遠遠的望風獅爺興嘆，遊客紛紛打電話向縣府抱怨。記者蔡家蓁／攝影
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風獅爺金門建築

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