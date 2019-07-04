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那瑪夏千年牛樟踏上返鄉路 居民9日舉辦祈福儀式

2019-07-04 19:13聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

7年前610水災後，那瑪夏一棵傾倒的巨大牛樟擱淺河床遭人竊取，林務局屏東林管處移置屏東雙流森林遊樂區多年。在原住民轉型正義委員會與那瑪夏區公所爭取下，牛樟木即將送回山上，族人預計在7月9日舉辦祈福儀式迎接牛樟回家。

高雄山區生長許多巨大樟樹，那瑪夏舊民權國小與樟樹林一帶都有高大樟樹。101年6月發生610水災，居民在河床發現一棵大牛樟木擱淺在達卡努瓦部落河床，這棵牛樟直徑2.8公尺、重約22公頓，當時山老鼠集團計畫運送下山，半途被人報警攔截，一度引發地方緊張，後來林務局將牛樟送往屏東存放。

那瑪夏居民認為，牛樟在山上生長約千年之久，此樹是族人共同資產，無法接受它淪落異鄉。為將牛樟帶回山上，那瑪夏區公所成立專案小組，更尋求原住民族轉型正義委員會協助，終於在上月確定千年牛樟的返鄉時程。

區長白樣‧伊斯理鍛說，牛樟返鄉是族人殷切期盼的地方盛事，不僅具有歷史傳承意義，也是推動並落實原住民轉型正義的重要里程碑，十分具有教育意義。

那瑪夏區公所表示，已規劃好牛樟安置地，區長白樣‧伊斯理鍛7月8日將帶領族人前往獅子鄉迎接牛樟，隔日在達卡努瓦部落舉辦「千年牛樟歸回安置祈福儀式」，歡喜迎接牛樟樹靈返鄉。

多年來，那瑪夏牛樟木一直被林務局安置在屏東雙流森林遊樂區。圖／那瑪夏區公所提供
多年來，那瑪夏牛樟木一直被林務局安置在屏東雙流森林遊樂區。圖／那瑪夏區公所提供
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那瑪夏千年牛樟「離家」 7年，族人將舉辦盛大儀式迎接牛樟返回山上。圖／那瑪夏區公...
那瑪夏千年牛樟「離家」 7年，族人將舉辦盛大儀式迎接牛樟返回山上。圖／那瑪夏區公所提供
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那瑪夏原住民轉型正義

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