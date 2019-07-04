出席六縣市農會聯誼會 韓國瑜：2老闆盼農產再銷新馬
高雄市長韓國瑜今出席「六縣市農會姊妹聯誼會」，他致詞時宣布，新加坡、馬來西亞下午4點時有2個大老闆前來，希望高雄農產品再銷星馬。
高雄、屏東、澎湖、南投、彰化、雲林等6農會姊妹聯誼會今在西子灣飯店舉辦餐敘，全國農會理事長蕭景田及6農會總幹事出席。韓國瑜5點到場，與眾農會成員握手合影，並在上台致詞完向眾人敬酒後就匆匆離去。
韓國瑜致詞時說，農會都是好人，照顧農民心地又善良，認真勤勞。看到農會聚餐大家都很開心。他在台北農產公司時，跟農民朋友在一起，是他一生中最快樂的時光。
他宣布喜訊說，今下午4點，馬來西亞、新加玻有2個大老闆到來，因為高雄3月份的農產品外銷全壘打，全數賣光光，對方希望7月份，高雄農產品能再銷星、馬。
韓表示，為何這2個月以來，產品不外銷出去？因為下雨要控制品質，讓消費者吃到農民產品放心又喜歡，讓回頭客再次回來，就如剛全新加坡最大的，擁有600間店面的公司又再來。他要跟農友分享，未來產銷最重要「國泰民安靠自己，風調雨順靠老天」，產銷要團結合作，幫助農漁民朋友改善經濟。韓最後以高雄市長身分與高市農會一起歡迎眾人，並敬上一杯酒。
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