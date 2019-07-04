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文山高中舉辦聯合報文學寫作夏令營 學員感受萬物有情

2019-07-04 16:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

聯合報文學寫作夏令營今天在高雄市文山高中舉行，一連兩天的課程以主題為設計，專業老師為學員開啟一扇扇的窗，引領感受生活的多采多姿與多元面向，並啟發以五種感官真實的回應生活所有值得觀察與體會的事物。

文山高中校長王明政表示，有些學生說得時候也許能頭頭是道，但要轉化成具邏輯性、思考性、獨特性的文章，就不容易了，他提醒學生要多閱讀，才有助於寫作能力的提升。文學寫作營的老師經驗豐富，教材多元，學生入寶山千萬不能空手而回，一定要帶回滿滿收穫。

聯合報南部組主任李宗翰表示，感謝陳啟川先生文教基金會的贊助，讓今年的聯合報文學寫作夏令營在文山高中舉行。寫作能力是求學考試不能輕忽的指標與評量依據，寫作營希望具體有效幫助學生們提升寫作能力，讓作文不在是絆腳石，而是為成績加分的墊腳石。

文山高中國中部學生王嘉筠、陳子惟、黃薇亘與彭柏豪，一起來參加寫作營。他們興致勃勃的說，都是自己報名參加，因為認為作文很重要，平常大家也會閱讀不同類型的書籍，彼此分享想法。

教師群準備了多元有趣的教材，第一堂課是「萬物有情」，先教大家多識草木蟲魚鳥獸的之名，再從文學裡舉例活靈活現的動物描寫，讓身邊的小生命豐富寫作內涵。學生們聽得津津有味，尋找書寫的靈感。

聯合報文學寫作夏令營在高雄市文山高中舉行，吸引許多喜歡閱讀書寫的學生參加。記者徐...
聯合報文學寫作夏令營在高雄市文山高中舉行，吸引許多喜歡閱讀書寫的學生參加。記者徐如宜／攝影
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聯合報文學寫作夏令營在高雄市文山高中舉行，吸引許多喜歡閱讀書寫的學生參加。記者徐...
聯合報文學寫作夏令營在高雄市文山高中舉行，吸引許多喜歡閱讀書寫的學生參加。記者徐如宜／攝影
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學生聚精會神聽講，學習寫作技巧。記者徐如宜／攝影
學生聚精會神聽講，學習寫作技巧。記者徐如宜／攝影
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夏令營

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