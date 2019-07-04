親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

日職／王柏融先發扛5棒 火腿挑戰3連勝

恆基院長南北奔波勸募 新醫療大樓美夢成真

2019-07-04 16:07聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島有3家地區醫院，為提升醫療服務品質，恆春基督教醫院斥資2億元新建醫療大樓定明天動土，部立恆春旅遊醫院斥資4.3億元重建醫療大樓也將在10月開工；恆基全靠民間愛心募款，後續尚有7000萬元缺口，對照行政院長蘇貞昌月前到旅遊醫院視察時承諾「一次到位，經費無上限」，恆基院長陳志成形容心中五味雜陳，勸募過程辛苦，更讓人珍惜得到的一切。

2016年9月莫蘭蒂颱風挾帶16級強風及豪雨，造成恆基醫院三分之一院區毀損，院方規畫在一旁停車場空地建新醫療大樓，歷時2年籌備通過衛福部和縣政府各項審查進入招標階段，5月初董事會招標新醫療大樓營造工程時，因差幾百萬元致二度流標，上月才完成招標；院長陳志成笑說，當時如能像恆旅有行政院長蘇貞昌「經費無上限」的承諾，就不會流標，早就可以開工了。

他說，新醫療大樓經費約2億元，後續還有7000萬元缺口，營建工程動土後，全部完工時程將視募款狀況而定；公立醫院有政府做後盾，私立醫院全要靠自己，他珍惜每次勸募機會，全台走透透分享恆基的精神與工作，有次募到大樓所需玻璃，還有次募到特優惠的馬桶和衛浴設備，雖然辛苦，卻很享受「傳遞愛，分享需要」的過程，點滴累積，讓新大樓夢想逐步實現。

恆基新醫療大樓「許燦淵紀念醫療大樓」規畫地下1層、地上5層，1樓急診、掛號、檢驗、藥局，2樓門診區、3和4四樓病房，預計增設護理之家與設置安寧病房，5樓是禮拜堂和多功能教室，預定明年底完工，同時招募更多醫師和護理人員，原大樓規畫設中醫部，擴大服務面向，建構更優質的醫療環境，讓恆春半島居民享有完備的醫療服務。

部立恆春旅遊醫院表示，新醫療大樓預定10月開工，後年完工，規畫地下1層、地面8樓，設置96床一般病房、30床洗腎病床、醫護人員宿舍及醫療設備，重建期間不影響醫院醫療運作，重建後設置128切電腦段層掃描設備、1.5T核磁共振中心、單側式心導管儀及設置因應在地潛水活動需要的高壓氧治療設備。

屏東恆春基督教醫院在2016年9月莫蘭蒂颱風嚴重受損，院方規畫在一旁停車場空地建...
屏東恆春基督教醫院在2016年9月莫蘭蒂颱風嚴重受損，院方規畫在一旁停車場空地建新醫療大樓，歷時2年多籌備定明天動土。記者潘欣中／翻攝
分享
屏東恆春基督教醫院長陳志成（右）為籌募新醫療大樓經費全省走透透；他說，雖然辛苦，...
屏東恆春基督教醫院長陳志成（右）為籌募新醫療大樓經費全省走透透；他說，雖然辛苦，卻很享受「傳遞愛，分享需要」的過程，點滴累積，讓新大樓夢想逐步實現。記者潘欣中／翻攝
分享

莫蘭蒂颱風行政院募款

相關新聞

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

影／超萌穿山甲誤闖住家 馬頭山居民帶上山野放

2019-07-04 15:18

文山高中舉辦聯合報文學寫作夏令營 學員感受萬物有情

2019-07-04 16:11

白手起家回饋鄉里 董事長捐贈災清勘查車

2019-07-04 14:38

高市杜絕酒駕大執法專案 3天開出117件罰單

2019-07-04 13:00

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

2019高雄春藝歌仔戲《寒水潭春夢》 體現真情人性

2019-07-04 12:00

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

知名法國大提琴家會楊鎮浯 期許金門從戰地變音樂島

2019-07-04 00:10

大鵬灣BOT廠商終止契約…鵬管處：進入仲裁 盡力挽回

2019-07-03 23:13

屏停車熱點收費 計次改計時

2019-07-03 23:09

寄養家庭…雙東盼新血加入 高雄安置能量還夠

2019-07-03 23:08

兩岸婚慶博覽會 下月浪漫登場

2019-07-03 23:06

探訪高雄 「有文化卡好」

2019-07-03 23:05

一卡通fun暑假 高捷、百貨…有優惠

2019-07-03 23:02

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

相準龐大商機 首屆海峽兩岸婚慶博覽會下月高雄登場

2019-07-03 16:44

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

古人建屋有一套 金門辦家廟大木架棟展幫你揭秘

2019-07-03 13:29

金門暑期戰鬥營超精彩 跟著海龍學蛙人操

2019-07-03 13:10

潮州分局暖男家防官 以造型氣球擄獲孩童芳心

2019-07-03 13:10

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

桃園拚觀光 9個都計區開放申設民宿

2019-07-03 23:02

桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top