恆基院長南北奔波勸募 新醫療大樓美夢成真

2019-07-04 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島有3家地區醫院，為提升醫療服務品質，恆春基督教醫院斥資2億元新建醫療大樓定明天動土，部立恆春旅遊醫院斥資4.3億元重建醫療大樓也將在10月開工；恆基全靠民間愛心募款，後續尚有7000萬元缺口，對照行政院長蘇貞昌月前到旅遊醫院視察時承諾「一次到位，經費無上限」，恆基院長陳志成形容心中五味雜陳，勸募過程辛苦，更讓人珍惜得到的一切。

2016年9月莫蘭蒂颱風挾帶16級強風及豪雨，造成恆基醫院三分之一院區毀損，院方規畫在一旁停車場空地建新醫療大樓，歷時2年籌備通過衛福部和縣政府各項審查進入招標階段，5月初董事會招標新醫療大樓營造工程時，因差幾百萬元致二度流標，上月才完成招標；院長陳志成笑說，當時如能像恆旅有行政院長蘇貞昌「經費無上限」的承諾，就不會流標，早就可以開工了。

他說，新醫療大樓經費約2億元，後續還有7000萬元缺口，營建工程動土後，全部完工時程將視募款狀況而定；公立醫院有政府做後盾，私立醫院全要靠自己，他珍惜每次勸募機會，全台走透透分享恆基的精神與工作，有次募到大樓所需玻璃，還有次募到特優惠的馬桶和衛浴設備，雖然辛苦，卻很享受「傳遞愛，分享需要」的過程，點滴累積，讓新大樓夢想逐步實現。

恆基新醫療大樓「許燦淵紀念醫療大樓」規畫地下1層、地上5層，1樓急診、掛號、檢驗、藥局，2樓門診區、3和4四樓病房，預計增設護理之家與設置安寧病房，5樓是禮拜堂和多功能教室，預定明年底完工，同時招募更多醫師和護理人員，原大樓規畫設中醫部，擴大服務面向，建構更優質的醫療環境，讓恆春半島居民享有完備的醫療服務。