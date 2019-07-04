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歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

不畏高溫的薑荷花被喻為「熱帶鬱金香」，但引進台灣30年來，一直沒有本土新品種出現，高雄農改場歷經10年研發，終於推出本土首度育成的新品種「高雄1號-粉鑽」及「高雄2號-胭脂」，未來可望彌補夏季花卉市場的不足。

農改場表示，目前薑荷花「高雄1號」及「高雄2號」已取得植物品種權，預計未來種苗量產推廣後，成為花卉市場的潛力新星。

薑荷花是在30年前引進台灣，年產值約600萬元，在臺灣各地，北至宜蘭南至屏東，皆有零星栽培，以臺中以南最多，高雄及屏東約占20%，這次發表的本土育成新品種，不論花色、花型都別於現有品種，不但花型特殊、花色典雅，苞片分別為粉紅色及紫紅色，植株均為較矮性，很適合做為觀賞盆花或景觀花壇使用。

農改場表示，目前市場薑荷花以切花為主，切花拍賣價格5-10元，盆花市場少量，新品種為新穎型態，純盆花品種，約100元-150元，農改場預估育成新品種期望能增加產值20%，初期市場目標以國內為主。

農改場說，目前市場上常見切花種類如玫瑰、百合、菊花、唐菖蒲、康乃馨等，多數為喜冷涼氣候花卉，秋季至春季數量較多，夏季種類數量較少，薑荷花為夏季花卉，不畏高溫，可增進夏季花卉市場種類多樣性。

薑荷花是薑科薑黃屬植物中最具觀賞價值的花卉種類之一，從白色、粉紅色、洋紅色、紅色、紫色到黃綠色，色彩的豐富度並不亞於鬱金香，且觀賞期很長，做為切花、盆花或景觀用途都極為適合，尤其不畏南臺灣的炎熱氣候，使得薑荷花更具潛力。

圖為薑荷花─「高雄2號-胭脂」。圖／農改場提供
圖為薑荷花─「高雄2號-胭脂」。圖／農改場提供
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圖為薑荷花─「高雄2號-胭脂」。圖／農改場提供
圖為薑荷花─「高雄2號-胭脂」。圖／農改場提供
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荷花農改場高溫

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