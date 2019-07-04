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影／超萌穿山甲誤闖住家 馬頭山居民帶上山野放

2019-07-04 15:18聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄馬頭山山域生態豐富，白鼻心、穿山甲與食蟹蠓等動物都是具指標性生物。旗山區三協里王姓居民昨在住家發現一隻誤闖民宅的穿山甲，通報「馬頭山自然人文協會」協助處理，眾人將穿山甲帶往棲息地野放，讓牠順利返回大自然生活。

穿山甲有堅硬外殼，遇上危險會縮成一團，牠是早年鄉間常見動物，又有「喇利」（閩南語發音）之稱，以往民間會獵捕宰殺食用，甚至取鱗片當中藥材，穿山甲數量逐年遞減，已被列入保育類動物。馬頭山位於田寮、旗山與內門交界處，根據學者調查，馬頭山山域有白鼻心、穿山甲、食蟹蠓與厚圓澤蟹等生物存在，動植物生態豐富。

旗山區三協里位處馬頭山下，昨天一處住家所養的狗兒狂吠不止，王姓屋主出門察看，意外發現一隻穿山甲闖入住家，身上沒有受傷，通知里長劉文寶與「馬頭山自然人文協會」人員到場，眾人合力將穿山甲送回山間野放。王姓居民說，保育出發點很簡單，別讓以後小孩聽到穿山甲，卻不知道牠的長相。

「馬頭山自然人文協會」會長黃惠敏表示，穿山甲是二級保育類動物，樂見民眾保育觀念進步，不再把穿山甲當餐桌食物，我們這一代不保育，以後鄉下小孩只能去動物園才能知道牠長什麼樣貌；山區白鼻心與食蟹蠓數量也不少，常在過馬路時不幸被「路殺」，白鼻心剛卸除三級保食身分，食蟹獴是二級保育類，也是乾淨溪流環境的指標性物種，需要各界共同保育與愛護。

旗山居民通報穿山甲誤闖民宅，三協里長劉文寶（右）與馬頭山自然人文協會會長黃惠敏（...
旗山居民通報穿山甲誤闖民宅，三協里長劉文寶（右）與馬頭山自然人文協會會長黃惠敏（左）到場協助野放。記者徐白櫻／翻攝
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穿山甲誤闖馬頭山下住家，居民帶往山上野放。記者徐白櫻／翻攝
穿山甲誤闖馬頭山下住家，居民帶往山上野放。記者徐白櫻／翻攝
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野放動物園中藥

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