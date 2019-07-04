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高市杜絕酒駕大執法專案 3天開出117件罰單

2019-07-04 13:00聯合報 記者邱奕能╱即時報導

新修正道路交通管理處罰條例針對酒駕行為加重罰則，高雄市警察局祭出大執法專案，從本月1日起到昨日，連續3天採封閉式路檢嚴打酒駕，總計開出117件罰單，盼藉由嚴厲執法杜絕駕駛人僥倖心態。

警方表示，新興警分局自7月1日零點01分開出首件「拒測18萬元罰單」後，高雄市酒駕違規人數連續3日均有顯著下降；交通大隊統合本次與酒後駕車相關新修正法令相關違規件數，7月1日共計開出52件、7月2日開出36件（較7月1日減少30%）、7月3日開出29件（較7月2日減少19.4%）。

另外，拒測罰鍰調高到18萬並採無上限累加罰鍰，高市警局統計7月1日至7月3日共開出10件拒測罰單，而「同車乘客連坐處罰」部分，高市警僅本月1日開出3件機車雙載後座乘客連坐罰單。

市警局交通大隊表示，3天大執法專案以來，日間及夜間估計動員執行取締酒後駕車警力數近3000人，計取締酒後駕車101件，包含汽車16件、機車85件。另移送公共危險罪共有77件，還有舉發酒後駕車24件、拒絕接受酒測10件、處罰同車乘客連坐3件、慢車酒駕2件、慢車拒絕接受酒測者1件。

警方也呼籲民眾，對於發現有飲酒駕車的親友，應事前發揮提醒及共同防制酒後駕車義務，避免酒駕上路引發憾事再次發生。

新修正道路交通管理處罰條例針對酒駕行為加重罰則，高雄市警察局祭出大執法專案，從本...
新修正道路交通管理處罰條例針對酒駕行為加重罰則，高雄市警察局祭出大執法專案，從本月1日起到昨日，連續3天採封閉式路檢嚴打酒駕，總計開出117件罰單。記者邱奕能／翻攝
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新修正道路交通管理處罰條例針對酒駕行為加重罰則，高雄市警察局祭出大執法專案，從本...
新修正道路交通管理處罰條例針對酒駕行為加重罰則，高雄市警察局祭出大執法專案，從本月1日起到昨日，連續3天採封閉式路檢嚴打酒駕，總計開出117件罰單。記者邱奕能／翻攝
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酒駕罰單

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