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原住民的過年來了！ 屏東縣收穫祭7月起熱鬧登場

2019-07-04 12:31聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，包括三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉及獅子鄉均已公告各部落收穫祭時間，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典，不過縣府也提醒進入部落的遊客務必尊重原住民文化。

屏東縣有8個原住民鄉，居全國之冠，包含排灣族、魯凱族兩大原住民族，是台灣原住民族群中，有貴族平民階級制度的二個族群，因此保有華麗的工藝文化。

縣府原住民處伍麗華處長表示，屏東的排灣、魯凱族人都自稱kacalisiyan，意思是住在斜坡上的人。斜坡上的人熱情、好客，每年7至8月登場的部落收穫祭，其實就是平地人的過年，遊客可以搭配原鄉深度旅遊行程，體驗斜坡上的好吃、好玩、好山、好水。

不過原住民處也提醒遊客，進入部落切勿隨便自行走入家屋；參與部落收穫祭儀，應尊重部落文化慣習，不可隨意穿越會場拍照攝影，或未著原民服飾加入圍舞行列。

排灣、魯凱族的收穫祭，除了慶祝豐收、謝天、緬懷祖先、分享食物、共食、舉行傳統競技外；很多部落會利用暑假，讓在外求學的孩子們，透過3至5天文化營隊的方式，來學習自己的語言與文化。

原住民處說，各部落收穫祭有些特別的儀式及傳統，例如魯凱族收穫祭有一項只有男性才能參與的vacapi(音譯：娃查比)祭祀，烤的是小米，用來預估未來一年之吉凶。若小米餅香熱而完美無缺，象徵部落一切平安；沒有烤熟者，象徵有風水災；過熟焦黑者，象徵有旱災；若是有蟲兒混入其中者，則象徵將有疾病來臨。

屏東縣政府原住民處進一步說，如要了解各部落收穫祭時間，以及套裝旅遊行程，可以上屏東縣原住民族收穫節或屏東縣原住民處FB粉專。

屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖...
屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖／屏東縣政府原住民處提供
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屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖...
屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖／屏東縣政府原住民處提供
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屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖...
屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖／屏東縣政府原住民處提供
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屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖...
屏東縣原住民鄉的收穫祭7月起熱鬧展開，民眾可以利用暑假到部落體驗原住民的慶典。圖／屏東縣政府原住民處提供
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原住民屏東縣政府魯凱族

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