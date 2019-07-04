高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



支持高雄市長韓國瑜選總統的團體取消本來6日要在高雄舉辦的造勢活動，韓國瑜改號召支持者及國內外旅客6日到高雄一遊，高雄市觀光局和旅遊相關業者卯足全力推出「高雄觀光日 雄讚快閃優惠」，局長潘恒旭喊出穿戴有國旗圖案到高雄「吃光、喝光、買光、花光」，還有3份各1萬元現金獎，希望吸引各地遊客，高雄市長韓國瑜6日會在20項快閃擇部分地點現身。

「高雄觀光日 雄讚快閃優惠」活動，可不止7月6日而已，活動期從5日到9日，跨過國民黨中央7日在台北凱達格蘭大道舉辦「反鐵籠公投」的集會。事實上，這兩天已有「韓粉」在臉書、Line群組相互邀請到高雄2日、3日遊，也就是不參加7日的凱道活動。

高雄市觀光局長潘恒旭今天上午邀請飯店、旅宿、糕餅等業者，和高雄捷運公司、農業局、民政局等一同召開記者會，宣布觀光日「雄讚」的活動內容，這5天內穿戴有國旗裝、帽子、包包、徽章或帶著小國旗、甚至消費時在手機秀出國旗，都可在高雄享多項消費的優惠。

經營國旗相關商品的「國旗女孩」楊玉梅今天也到記者會場展示國旗商品，她說為了響應這次觀光日的活動，準備了較多的商品，也推出優惠，期待更多人到高雄觀光。

高雄市長韓國瑜6日也「響應」自己號召的觀光日活動，要在觀光局規畫的20個「市府網紅快閃」地點中現身，讓觀光客有機會捕獲「野生韓國瑜」。這20個快閒閃地點分別是：林園市境之南樹、中央公園Jcafé、佛陀紀念館、崗山之眼、旗津黑沙玩藝節現場、蓮池潭龍虎塔、西子灣觀景平台、棧貳庫、英國領事館、鳳儀書院、美麗島捷運站、六合夜市、文化中心、旗山老街、新崛江商圈、MLD 台鋁生活商場、衛武營、壽山動物園、愛河、鹽埕商圈。

潘恒旭表示，「市府網紅快閃」會出現的首長，不限韓國瑜，副市長葉匡時、李四川、洪東煒、民政局長曹桓榮、農業局長吳芳銘和他都會在這20個快閃地點當神祕嘉賓，民眾捕獲不到野生的韓國瑜，希望抱著「無魚蝦嘛好」的心情和他們碰個面。

韓國瑜的號召，也讓觀光局有機會整合行銷市府、捷捷運公司在暑假期間推出的活動， 包括旗津黑沙玩藝節、上班族馬克美食護照、Snoopy城市探險、崗山之眼和動物園夜間開放、蓮池潭纜繩滑水、愛河水漾嘉年華、輕軌周遊二日好玩卡等，要達到「人進來」的觀光行銷目標。

很支持韓國瑜的各地民眾這兩天紛在臉書或各別群組中貼出高雄觀光日活動邀約，有人還言明就是到高雄挺韓國瑜，不去參加國民黨的「77」集會，他們質疑「77」是為「不是韓國瑜」的國民黨總統初選參選人打造的。不過，韓國瑜已表明會北上參加此集會，他的「快閃」即集中在6日。