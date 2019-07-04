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教保研習改題取消委辦 高市府：重視整合實務面

2019-07-04 12:29中央社 高雄4日電

高市府委託輔育人員職業工會辦理教保研習，訂於6日上課，但市府在6月底發文取消委辦，引發反彈。教育局指出，新課程重視整合及實務。市議員林于凱批評市府是在整人。

高雄市輔育人員職業工會受託辦理108年度教保研習，已有80名會員完成報名將在7月6日上課。

工會秘書長楊秀彥今天受訪指出，工會在5月底收到教育局通知要求修改課程內容，工會在6月5日發文給教育局修改後的內容，卻在6月24日接到教育局取消研習通知要改為自辦。

工會原版研習課表是包括認識多元性別及同性家庭、從繪本解讀性別等，後來修正內容為認識性別平等教育、認識性騷擾防治法、學習保護自己的身體等。

楊秀彥質疑教育局改講題及撤辦的動機，質疑是否有其他意圖。她指出，會員的照顧對象來自多元家庭，亟需要充實及認識性別平等教育等議題，面對研習被撤辦，會員於工會臉書怒批教育局是「幕後黑手」等負評一大堆。

時代力量市議員林于凱在臉書貼文批評承辦單位在教育局強勢要求下配合改題，已經修改並將新講題提交教育局，仍在研習營前被撤銷承辦，還改由教育局及社會局合辦；研習時間另改排在上班日的7月31日，質疑參加者能否有公假。他批評市府撤承辦、換時段，根本是整人、刁難。

教育局說明，教保研習依據「教育部教保專業知能研習主題、課程名稱、課程內容建議及建議時數」，納入多面向與實務面辦理性別平等教育課程；因應教育部修正性別平等教育法施行細則第13條及近來多起幼兒園性騷擾與性侵害案件，將研習內容調整著重性侵害及性騷擾防治宣導。

教育局還指出，監察院發函市府並要求今年度起將性侵害及性騷擾防治列為幼兒園優先宣導議題，市府盼以案例分享方式進行，相關研習及講座是考量幼兒園需求並與社政單位建議後的規劃。

教育局也對研習課程調整造成困擾表達歉意；至於7月31日研習選在上班日，教育局希望教保人員假日休息。

教育局性騷擾幼兒園

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