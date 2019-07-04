2019高雄春藝歌仔戲《寒水潭春夢》 體現真情人性

2019-07-04 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄春天藝術節重點壓軸節目「歌仔好戲連演」登場，由今年入選的四團隊帶來新製與經典好戲連番拚台。7月5日至7日秀琴歌劇團在大東文化藝術中心演出壓軸好戲《寒水潭春夢》，由國立中正大學中文系教授王瓊玲跨界融入小說創作與戲曲藝術，開拓出歌仔戲創新的演出題材。

秀琴歌劇團入選多年文化部扶植團隊，曾獲中興文藝獎戲劇獎，以美聲演出深獲觀眾喜愛，近年多次參與春藝歌仔戲系列演出。今年更以喚魔香一劇，入圍本屆傳統藝術金曲獎。

此次《寒水潭春夢》將由劇團新星演員飾演主角「良山」年輕時，展現其年輕氣盛、放蕩不羈、敢做敢當的率性；而出獄後的中年「良山」，則由團長張秀琴飾演，著重於呈現其出獄後如何飽受內心煎熬、悔恨與痛苦交疊的境況。同時秀琴團長也同時飾演年輕良山的父親「水源」，藉由一人同時分飾父子二角，除了使角色有時空的連結性外，更可以讓觀眾看到演員於不同角色肢體表現與心態揣摩的差異。

高雄市文化局表示，《寒水潭春夢》大量採用台灣風土民情、傳統習俗，像是如婚俗禮儀、建醮古禮、過火科儀、類似於臺灣中部「送肉粽」的喪葬習俗等，融入劇情發展，並搭配整體歌仔戲身段唱腔，除演繹親情、友情與愛情難解的纏繞糾葛外，也深入探索人性本質及人情冷暖。搭配