插畫家手繪有溫度的高雄景點 跟著玩收集限量卡片

2019-07-04 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市有絕佳的地理優勢，有深厚的文化底蘊，高雄市文化局規畫「遊高雄，有文化卡好」活動，邀請6名插畫家，生動描繪20個高雄在地重點文化景點，出版文化旅遊地圖及文化卡，讓民眾可以「按圖索驥」跟著地圖和明信片走訪景點、探索多元文化，還能收集限量發行的手繪文化卡。

高雄市文化局長林思伶表示，此次文化旅遊地圖的景點中，可以循著時光線索，從最早期的鳳儀書院與舊城開始追源，再看看紅毛港、英國領事館等吞吐著海洋的故事；哈瑪星一帶到旗山車站糖鐵故事館，可以看到產業變遷的軌跡。還有揉合新舊的美術館、駁二藝術特區及電影館，都展現了高雄從常民生活到藝術專業的多元。

文化局網羅六大知名插畫家B6速寫男、CROTER、Marcomics、Nuomi諾米、wanyinghsu徐菀瑩及林家棟，生動描繪包含武德殿、見城館、再見捌捌陸—臺灣眷村文化園區、紅毛港文化園區及哈瑪星鐵道園區等20個高雄重要文化景點。7月中旬起，民眾到各指定景點就能索取高雄市文化旅遊地圖，以及該景點專屬文化卡。

「文化旅遊地圖」還藏有小巧思，可以DIY折成收藏盒，方便遊客收集各景點的文化卡，車票、酷卡及拍立得相片等，通通都能帶著身邊，輕鬆攻占各秘境。

新亮相的「文化卡」有別於寫真照片，用插畫描繪經典景點的特色。「B6速寫男」速寫題材偏向老屋或老街，這次請他畫的場景有哈瑪星貿易商大樓、武德殿、鳳梨工場、鳳儀書院以及隱藏版的果貿社區。