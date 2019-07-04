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全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11聯合報 記者潘欣中╱即時報導

承接全台灣最大遊憩區BOT開發案承案的大鵬灣國際開發公司，認為鵬管處長年違反BO...
承接全台灣最大遊憩區BOT開發案承案的大鵬灣國際開發公司，認為鵬管處長年違反BOT契約應盡「改善水質」義務卻未積極改善，宣布已在3月終止雙方BOT契約，將於7月15日結束營業，鄉親憂心大鵬灣會成為泡影。記者潘欣中／翻攝
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承接全台灣最大遊憩區BOT開發案承案的大鵬灣國際開發公司，因不堪長期虧損，認為鵬管處長年違反BOT契約應盡「改善水質」義務卻未積極改善，宣布已在3月終止雙方BOT契約，終止長達15年的合作開發夥伴關係，並於7月15日結束營業，鄉親憂心大鵬灣會成為泡影；屏南地區民進黨立委莊瑞雄今天拜訪鵬管處長，籲盡速協商共創三贏；國民黨籍屏南立委參選人周佳琪，也籲請鵬管處提出具體應變措施，務必維持正常營運。

莊瑞雄說，實大鵬灣公司與鵬管處的 BOT 契約簽到 2058 年，提早解約在地方上早就有所耳聞，他前年開始就已經要求相關單位，解決大鵬灣灣區清淤與相關問題，當時的交通部長賀陳旦並承諾2020年5月20日前會清淤完畢；遺憾還是傳出解約消息，消息一出，不僅對政府造成傷害，對投資方也是不利。

他說，原本合作是樁美事，兩造不應相互推託卸責，應坐下重新協商，尤其是保障無辜鄉親的工作權，絕對要放在第一順位；今天要求鵬管處長陳煜川即刻責成相關單位，就業界所提的質疑與企業方再度溝通，尋求補救之道；也呼籲投資方秉持原先投入大鵬灣觀光發展的熱忱，考量不要以全面解約的仲裁來處理紛爭，以維護鄉親的工作權，另在新廠商進駐前，營運絕不得停擺。

周佳琪表示，地方鄉親犧牲奉獻，才成就了大鵬灣國家風景區，對大鵬灣的發展願景，鄉親是有期待的，但鵬管處在民國93年與BOT廠商簽約，至今15年，當初政府與BOT廠商畫的大餅，根本沒有達到預期成效，政府與廠商都有責任；廠商提解約後，政府有責任，鵬管處應提出具體的應變措施，務必維持正常營運，絕不能有空窗期，並盡速做好未來規劃。

大鵬灣BOT莊瑞雄

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