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知名法國大提琴家會楊鎮浯 期許金門從戰地變音樂島

2019-07-04 00:10聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

法國遠道而來的知名大提琴獨奏家Barbara MARCINKOWSKA今晚將與入門弟子陳怡潔等人，在文化局演藝廳進行「遇見大師與大提琴的對話」演出，下午特別拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯感謝大師的到訪，讓金門鄉親有機會能近距離聆聽到大師的演奏，他也期待有更多的前輩來金指導，讓金門從昔日飽受戰火的地方，轉變成為一個充滿音樂的島嶼。

Barbara大師是因為曾指導過的學生陳怡潔在金門教書，為了推展金門與臺灣的大提琴教育，她特別自法國到金門及臺中與入門弟子陳怡潔老師、林泱珊老師及其大提琴學生們進行數日的課程，陳怡潔表示，老師來金已有10來天，但每天從早上9點到晚上11點都在指導學生的演奏，到現在都還沒有機會到處遊玩。

今天下午拜會楊鎮浯時，Barbara表示，希望音樂可以做為金門對世界的橋樑，藉由大提琴的活動，讓世界上更多的人想來金門，而她也樂意幫助金門。

楊鎮浯表示，歡迎大師造訪金門，他也提到，金門因為特殊的地理位置，過去有段時間是封閉的，解除軍管後致力於各方面的發展，其中包括文化藝術，感謝大師來金門表演，讓金門鄉親有機會近距離聆聽Barbara大師的演奏。

楊鎮浯也期待有更多的前輩大師來金指導，讓金門從昔日飽受戰爭的地方，轉變成為一個充滿音樂的島嶼。

金門縣文化局表示，Barbara MARCINKOWSKA出生於波蘭華沙，五歲開始學習鋼琴，後來主修大提琴。1970年畢業於華沙的弗雷德里克肖邦學院，1968年擔任波蘭廣播電視管弦樂團的首席大提琴，開啟了大提琴演奏家的生涯。她在歐洲所有國家以及美國、南美洲、澳大利亞等國家舉行獨奏音樂會，是國際知名大提琴獨奏家，目前定居於法國。

法國知名大提琴獨奏家Barbara MARCINKOWSKA（右二）在入門弟子陳...
法國知名大提琴獨奏家Barbara MARCINKOWSKA（右二）在入門弟子陳怡潔（右一）的陪同下，下午拜會金門縣長楊鎮浯（左二），力邀縣長晚上欣賞她的演出。記者蔡家蓁／攝影
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法國知名大提琴獨奏家Barbara MARCINKOWSKA（左）今天下午拜會金...
法國知名大提琴獨奏家Barbara MARCINKOWSKA（左）今天下午拜會金門縣長楊鎮浯（右），兩人相談甚歡。記者蔡家蓁／攝影
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金門楊鎮浯法國

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