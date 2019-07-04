知名法國大提琴家會楊鎮浯 期許金門從戰地變音樂島

2019-07-04 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



自法國遠道而來的知名大提琴獨奏家Barbara MARCINKOWSKA今晚將與入門弟子陳怡潔等人，在文化局演藝廳進行「遇見大師與大提琴的對話」演出，下午特別拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯感謝大師的到訪，讓金門鄉親有機會能近距離聆聽到大師的演奏，他也期待有更多的前輩來金指導，讓金門從昔日飽受戰火的地方，轉變成為一個充滿音樂的島嶼。

Barbara大師是因為曾指導過的學生陳怡潔在金門教書，為了推展金門與臺灣的大提琴教育，她特別自法國到金門及臺中與入門弟子陳怡潔老師、林泱珊老師及其大提琴學生們進行數日的課程，陳怡潔表示，老師來金已有10來天，但每天從早上9點到晚上11點都在指導學生的演奏，到現在都還沒有機會到處遊玩。

今天下午拜會楊鎮浯時，Barbara表示，希望音樂可以做為金門對世界的橋樑，藉由大提琴的活動，讓世界上更多的人想來金門，而她也樂意幫助金門。

楊鎮浯表示，歡迎大師造訪金門，他也提到，金門因為特殊的地理位置，過去有段時間是封閉的，解除軍管後致力於各方面的發展，其中包括文化藝術，感謝大師來金門表演，讓金門鄉親有機會近距離聆聽Barbara大師的演奏。

楊鎮浯也期待有更多的前輩大師來金指導，讓金門從昔日飽受戰爭的地方，轉變成為一個充滿音樂的島嶼。