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割草活動申請不准 高市府：規定無分藍綠

2019-07-03 18:26中央社 高雄3日電

公民割草行動推動罷免高雄市長韓國瑜，並規劃6日要在駁二藝術特區辦「公民假日草市」，但遭市府以不同意政治活動駁回。高市府新聞局長王淺秋強調，規定不分藍綠與政黨。

公民割草行動今天在高雄捷運美麗島站召開記者會，發言人張書維指出，原將以公民論壇形式，邀市民、公民團體及各專業領域人士出席，並結合文創市集與藝文表演。6月27日向市府交付企劃書、申請場地借用，但昨天以從事政治活動事由駁回場地租借申請。

割草行動指出，罷免是公民議題的一環，促市府傾聽民意，質疑韓國瑜心虛、禁不起檢驗而蓄意駁回場地租借，批評韓國瑜自己四處舉辦造勢活動，卻不准市民假日草市活動。

對於網路流傳「韓粉要在7月7日路過高雄文化中心為韓國瑜讚聲」，割草行動質疑這也是政治性活動，呼籲市府勿讓高雄成為韓國瑜個人的一言堂，否則會造成更大反彈。

新聞局長王淺秋、文化局主任秘書劉秀英下午召開記者會回應。王淺秋說，相關規定都是在前文化局長史哲、尹立任內訂定，只要是政治或宗教相關活動就不能辦；她反質疑「到底是誰卡誰」。

劉秀英說，日前接獲割草行動提出的企劃書，內容包含政治人物、罷免小卡片等。文化局認定是政治活動並依「高雄市政府文化局駁二藝術特區管理注意事項」規定不接受活動申請。

她說，昨天割草又透過民進黨市議員林智鴻聯繫提出申請，文化局今天接到書面申請後經聯繫，割草仍表明沿用企劃書，「既是如此就是未便同意」。

媒體詢問網路社群有發起「路過高雄文化中心為韓國瑜讚聲」是否已核准。劉秀英說，截至下午4時未接獲申請。由於第一線同仁並無公權力，遇有揪眾、呼口號情形會勸導、制止，若民眾不從就會請員警處理。

王淺秋也說，如果韓粉到現場，穿著國旗裝在現場走來走去是沒有問題的，如果有活動會柔性勸導；但如有政治性的口號、布條等就會依先前規定制止。

韓國瑜文化局王淺秋

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