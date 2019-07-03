影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



針對「公民割草行動」擬借用駁二場地遭拒，高雄市文化局主祕劉秀英表示，依據駁二藝術特區管理注意事項第三點，「駁二本特區僅提供藝文、文創相關團體活動、問卷申請；政治、宗教等相關活動，恕不接受申請。」未同意這項活動申請。新聞局長王淺秋表示，這是「前朝」明訂的規矩，到底是誰卡誰？恐怕是自己卡自己吧，還是說「只准陳菊放火，不許韓國瑜點燈」呢？

由公民團體發起的「公民割草行動」，今天召開記者會指原本要在6日於駁二廣場舉辦的「公民假日草市」，遭到高市府以從事政治活動駁回。成員質疑，韓國瑜不允許公民辦活動，卻四處參加造勢會，蓄意打壓不同聲音，高喊：「市長可以辦造勢，公民不能辦草市？」指中央卡韓是假，韓市長卡民才是真。

對此新聞局長王淺秋與文化局主祕劉秀英，傍晚提出說明。劉秀英表示，公民割草行動上周來電申請於7月6日下午2點到3點使用駁二Ｂ10倉庫，辦理「高雄明日市民論壇」。經檢視主辦單位提供的企劃書，除邀請政治人物外，活動內容並包含發放罷免小卡等活動，屬於政治活動，因此依據高雄市政府文化局駁二藝術特區管理注意事項第三點，「駁二本特區僅提供藝文、文創相關團體活動、問卷申請；政治、宗教等相關活動，恕不接受申請。」所以沒有同意這項活動申請。

王淺秋表示，這項規定是史哲與這次活動發起人尹立，在前文化局長任內所訂出的駁二管理辦法，明訂只要是政治、宗教活動都不能舉辦，到底是誰卡誰？恐怕是自己卡自己吧，還是說「只准陳菊放火，不許韓國瑜點燈」呢？

高雄市文化局表示，為維護駁二藝術特區環境整潔秩序，訂定相關管理注意事項，且行之有年，並無針對特定對象，如有發現違規使用情形，將勸離園區。