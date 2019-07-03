相準龐大商機 首屆海峽兩岸婚慶博覽會下月高雄登場

2019-07-03 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



中國大陸近年風行婚紗旅拍，台灣婚慶業相中對岸1年1000萬對新人結婚的龐大商機，8月4日將在高雄圓山飯店首辦「海峽兩岸婚慶博覽會」，邀福建、廈門、浙江等地婚慶業來台參展，並帶新人前來旅拍，高雄市觀光局樂見其成，力薦高雄10大婚紗美拍景點，讓兩岸準新人們，留下幸福的身影。

首屆「海峽兩岸婚慶博覽會」由高雄市台灣婚慶文化協會及高雄圓山飯店聯手舉辦，屆時規畫有婚紗展示區、婚紗廣場及「一站式」婚禮周邊商區，包括婚禮攝影，新娘祕書、婚宴、喜餅、喜帖、珠寶鑽飾、美容保養、婚禮小物、婚禮布置等資訊，一應俱全。

「愛情產業、商機無限」，高雄市台灣婚慶文化協會創會理事長謝萬凰說，中國大陸一年約有1000萬新人步入禮堂，鄰近台灣的福建省也有30萬對，近年大陸新人十分風行愛情旅拍，商機很大，台灣婚慶業2年前已著手整合旅遊觀光、交通等業，進行異業結盟，成立平台與大陸業界對接，8月4日的婚博會，陸方會先帶新人前來高雄旅拍，七夕前台灣再安排新人到大陸旅拍，相互交流。

他表示，大陸婚慶市場著重在婚宴氛圍，台灣關注婚禮呈現的元素，台灣新人在婚禮花費上為50萬到100萬不等，大陸光是婚宴場佈可能就破百萬，商機可觀。

高雄市長韓國瑜就任以來喊出愛情產業鍊，如今民間婚慶業更積極投入兩岸婚紗產業的佈局，高雄市觀光局相當樂觀其成。副局長葉欣雅特別推薦高雄10大婚紗美拍勝地，盼對岸來台旅拍的新人，除能領略高雄之美，也能多佇留高雄觀光消費。

高雄市10大婚紗美拍景點：

‧愛河之心

‧高雄市立美術館

‧旗津彩虹教堂

‧岡山之眼

‧衛武營國家藝術文化中心

‧大東溼地公園

‧高雄展覽館

‧高雄車站

‧光榮碼頭