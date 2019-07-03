親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！108年指考 公民與社會科試題與解答

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

相準龐大商機 首屆海峽兩岸婚慶博覽會下月高雄登場

2019-07-03 16:44聯合報 記者王昭月╱即時報導

中國大陸近年風行婚紗旅拍，台灣婚慶業相中對岸1年1000萬對新人結婚的龐大商機，8月4日將在高雄圓山飯店首辦「海峽兩岸婚慶博覽會」，邀福建、廈門、浙江等地婚慶業來台參展，並帶新人前來旅拍，高雄市觀光局樂見其成，力薦高雄10大婚紗美拍景點，讓兩岸準新人們，留下幸福的身影。

首屆「海峽兩岸婚慶博覽會」由高雄市台灣婚慶文化協會及高雄圓山飯店聯手舉辦，屆時規畫有婚紗展示區、婚紗廣場及「一站式」婚禮周邊商區，包括婚禮攝影，新娘祕書、婚宴、喜餅、喜帖、珠寶鑽飾、美容保養、婚禮小物、婚禮布置等資訊，一應俱全。

「愛情產業、商機無限」，高雄市台灣婚慶文化協會創會理事長謝萬凰說，中國大陸一年約有1000萬新人步入禮堂，鄰近台灣的福建省也有30萬對，近年大陸新人十分風行愛情旅拍，商機很大，台灣婚慶業2年前已著手整合旅遊觀光、交通等業，進行異業結盟，成立平台與大陸業界對接，8月4日的婚博會，陸方會先帶新人前來高雄旅拍，七夕前台灣再安排新人到大陸旅拍，相互交流。

他表示，大陸婚慶市場著重在婚宴氛圍，台灣關注婚禮呈現的元素，台灣新人在婚禮花費上為50萬到100萬不等，大陸光是婚宴場佈可能就破百萬，商機可觀。

高雄市長韓國瑜就任以來喊出愛情產業鍊，如今民間婚慶業更積極投入兩岸婚紗產業的佈局，高雄市觀光局相當樂觀其成。副局長葉欣雅特別推薦高雄10大婚紗美拍勝地，盼對岸來台旅拍的新人，除能領略高雄之美，也能多佇留高雄觀光消費。

高雄市10大婚紗美拍景點：

‧愛河之心

‧高雄市立美術館

‧旗津彩虹教堂

‧岡山之眼

‧衛武營國家藝術文化中心

‧大東溼地公園

‧高雄展覽館

‧高雄車站

‧光榮碼頭

‧駁二藝術特區

首屆海峽兩岸婚慶博覽會下月4日將在高雄圓山飯店登場，將展示最新流行婚紗及婚禮周邊...
首屆海峽兩岸婚慶博覽會下月4日將在高雄圓山飯店登場，將展示最新流行婚紗及婚禮周邊商品。記者王昭月／攝影
分享
中國大陸近年風行婚紗旅拍，台灣婚慶業8月4日將在高雄圓山飯店首辦「海峽兩岸婚慶博...
中國大陸近年風行婚紗旅拍，台灣婚慶業8月4日將在高雄圓山飯店首辦「海峽兩岸婚慶博覽會」。記者王昭月／攝影
分享
首屆海峽兩岸婚慶博覽會，8月4日將在高雄圓山飯店登場，記者王昭月／攝影
首屆海峽兩岸婚慶博覽會，8月4日將在高雄圓山飯店登場，記者王昭月／攝影
分享

婚紗高雄市婚禮

相關新聞

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

古人建屋有一套 金門辦家廟大木架棟展幫你揭秘

2019-07-03 13:29

金門暑期戰鬥營超精彩 跟著海龍學蛙人操

2019-07-03 13:10

潮州分局暖男家防官 以造型氣球擄獲孩童芳心

2019-07-03 13:10

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

台灣前輩畫家詹浮雲過世享壽93 藝術界不捨

2019-07-03 09:13

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

高市國土計畫 7成陸地保育區

2019-07-02 23:42

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

高市議會第二次定期會 聽氣爆等專案報告

2019-07-02 23:40

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

全國第1個縣市專館 屏東農產專館「郵」夠讚

2019-07-02 22:46

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

擔心降雨出現落石 茂林情人谷封閉至11月30日

2019-07-02 19:14

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

韓國瑜團隊首次編列總預算 市議會9月24到12月12日審查

2019-07-02 13:09

屏東龍捲風災後重建 縣府啟動安遷救助

2019-07-02 12:05

郵政商城屏東館率先營運 屏東好物郵差送達

2019-07-02 11:38

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

墾丁最貴的沙灘車體驗 遇溪水暴漲求救各罰3000元

2019-07-02 19:12

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

北市網球中心停車場因大雨積水 被虧「戲水中心」

2019-07-02 17:54

大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top