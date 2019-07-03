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停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣幅員廣大、大眾運輸普及率低，多數居民仰賴開車、騎車外出活動，然而人口密集區及商業區內，常是車位難尋。屏東縣政府交通旅遊處，為解決停車問題，除透過前瞻計畫補助將在全縣興建9處立體停車場，另外將增加收費停車格，以及透過費率調整，將多處停車熱點，由「計次」收費改為「計時」收費，以提升停車格周轉率。

根據屏縣府統計，107年底車輛登記數汽車共有23萬輛，而機車密度更是全國之冠，全縣82萬人口就有將近62萬輛機車。縣府為讓找停車位不再是民眾外出難題，針對公共運輸場站、商業活絡區域、觀光遊憩地區等重點地區進行總盤點。交旅處分析發現，未收費路段車位遭長期佔用，商圈周邊停車格計次收費周轉速度慢都需要改善。

為解決停車問題，屏東市內將新增17條路段，總計727格納入收費管理費停車格內，另外，屏東市區內林森路、自由路、仁愛路、中華路等停車熱點，共232格停車位，從原有的「計次」收費將改為「計時」收費，每小時以30元計算，以提升停車格使用周轉率。

交旅處長黃國維表示，以屏東市仁愛路為例，目前每個車格僅能服務3個車主，更改為計時費率後，每個車格將可服務6到8名以上車主，後續產生的效益包括活絡周遭商圈、並改善車格遭長期佔用等問題。未來除了將興建9處立體停車場，也鼓勵民間利用都市計畫區內空地闢建臨時路外停車場，以擴大路外停車供給量。

屏東市部分路段停車收費將由「計次」改「計時」，以提升停車格周轉率。記者江國豪／攝...
屏東市部分路段停車收費將由「計次」改「計時」，以提升停車格周轉率。記者江國豪／攝影
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屏東市部分路段停車收費將由「計次」改「計時」，以提升停車格周轉率。記者江國豪／攝...
屏東市部分路段停車收費將由「計次」改「計時」，以提升停車格周轉率。記者江國豪／攝影
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停車場屏東縣政府車主

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