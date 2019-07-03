反駁BOT廠商指控 鵬管處：都依約執行

2019-07-03 15:06 中央社 屏東縣3日電



屏東東港大鵬灣BOT案廠商大鵬灣國際開發公司營運15年，不堪虧損要與大鵬灣國家風景區管理處終止契約。鵬管處今天對於廠商指控的水質等問題提出反駁，強調都有依約執行。

鵬管處表示，與大鵬灣國際開發公司民國93年11月30日簽約，簽約前鵬管處即依開發經營契約規定，著手辦理重要事項，包含興建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等，都已依約完成。

鵬管處表示，鵬管處除每年舉辦帆船、風浪板、路跑、自行車等大型活動外，另外，觀光局也特別將2019年台灣燈會選在大鵬灣舉辦，為大鵬灣注入新亮點及商業活力，獲得全台民眾對台灣燈會在屏東的熱烈回響。

鵬管處表示，大鵬灣公司今年6月6日向中華民國仲裁協會提出「交通部觀光局大鵬灣國家風景區建設（BOT）開發經營爭議事件」仲裁聲請，鵬管處於大鵬灣公司提出仲裁聲請前，曾與大鵬灣公司協調多次，並由國發會、財政部促參司及觀光局協助大鵬灣公司就所遭遇各項困難協助，對於大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，管理處感到十分可惜。

對大鵬灣公司所提5大爭議點，鵬管處指出，相關內容有不實指控，非屬契約規定事項（甲類水體、濱灣公園碼頭）管理處都依相關法令辦理，並採強化跨機關合作（國發會平台、觀光局平台），提出各項因應作為。

鵬管處說，「拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網」一項，依開發經營契約規定，已於93年完成全面拆除作業，灣域全面清空；「排除第三人非法佔用後期開發土地」一項，排水箱涵原是天然的排水溝，是地區排水所需的公共設施，並非違法占用設置物。

至於「計畫範圍外廢水截流系統設置」，鵬管處已於98年配合BOT案契約及「大鵬灣國家風景區BOT開發計畫」環境影響說明書於區內完成設置6處人工濕地，以接納及處理計畫廢污水。因此大鵬灣公司所提爭議點，鵬管處都已依契約規定執行。有關仲裁事項已要求合約專業管理顧問研議，依法依約辦理因應。

大鵬灣國家風景區建設(BOT)是國內大型BOT案的指標，契約期到147年，大鵬灣公司已營運15年，投資金額在新台幣30億元以上，投資項目橫跨陸、海、空，除賽車外還有輕航機、水上活動等，經營的大鵬灣國際賽車場耗資14億元打造，是亞洲第8座、國內首座被國際汽車聯盟認證的2級賽車場。