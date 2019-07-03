古人建屋有一套 金門辦家廟大木架棟展幫你揭秘

2019-07-03 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣的瓊林里，是金門規模最大的古厝聚落，金門縣文化局最近以「蔡氏家廟大木架棟」作為主題舉辦展覽，展覽期間由7月1日至7月31日止，希望藉此鼓勵大眾親近並認識深具古典文化之美的傳統建築。

金門縣文化局表示，瓊林過去原叫「平林」，但因為這裡人才輩出，小小的村落，出了不少進士舉人，在明熹宗御賜里名為「瓊林」，這裡的居民大多姓蔡。

據了解，在昔日只要有人中進士，就會建造一座宗祠，所以在瓊林大大小小的宗祠就有6座之多，號稱「七座八祠」，包括已被列為國定古蹟的蔡氏家廟（大宗）、六世竹溪公宗祠、十世柏崖公宗祠、六世樂圃公暨十世廷輔公宗祠、六世前庭房宗祠、十一世榮生公宗祠、十六世蔡守愚宗祠等，可說是金門島上宗祠最多的聚落。

金門瓊林是個具備完整性和特殊性的傳統聚落，表現在宗族凝聚力和傳統建築規模方面，其中以瓊林宗祠為特色。此次的特展內容以蔡氏家廟（大宗祖厝）建築精華的大木架棟作為主題，以四個部分的實木模型和影片作為展示項目；針對「榫卯類型」、「疊斗系統」、「三通五瓜」，以及木架構「空間構成」，由小細部至大架構進行解說。

連日來已吸引不少人前往參觀，民眾都對古人不用釘子，只用榫卯等就可以「起大厝」相當佩服。