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古人建屋有一套 金門辦家廟大木架棟展幫你揭秘

2019-07-03 13:29聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣的瓊林里，是金門規模最大的古厝聚落，金門縣文化局最近以「蔡氏家廟大木架棟」作為主題舉辦展覽，展覽期間由7月1日至7月31日止，希望藉此鼓勵大眾親近並認識深具古典文化之美的傳統建築

金門縣文化局表示，瓊林過去原叫「平林」，但因為這裡人才輩出，小小的村落，出了不少進士舉人，在明熹宗御賜里名為「瓊林」，這裡的居民大多姓蔡。

據了解，在昔日只要有人中進士，就會建造一座宗祠，所以在瓊林大大小小的宗祠就有6座之多，號稱「七座八祠」，包括已被列為國定古蹟的蔡氏家廟（大宗）、六世竹溪公宗祠、十世柏崖公宗祠、六世樂圃公暨十世廷輔公宗祠、六世前庭房宗祠、十一世榮生公宗祠、十六世蔡守愚宗祠等，可說是金門島上宗祠最多的聚落。

金門瓊林是個具備完整性和特殊性的傳統聚落，表現在宗族凝聚力和傳統建築規模方面，其中以瓊林宗祠為特色。此次的特展內容以蔡氏家廟（大宗祖厝）建築精華的大木架棟作為主題，以四個部分的實木模型和影片作為展示項目；針對「榫卯類型」、「疊斗系統」、「三通五瓜」，以及木架構「空間構成」，由小細部至大架構進行解說。

連日來已吸引不少人前往參觀，民眾都對古人不用釘子，只用榫卯等就可以「起大厝」相當佩服。

文化局指出，建築是人類重要的物質文化形式之一，中華建築文化中的精髓，最主要就在木架棟方法和應用上，適應當時當地的生活，以和諧的輪廓，權衡的俊秀偉麗造形，產生出美的建築內涵。透過特展希望將大木結構作為一個敲門磚，為後人留下一份詳實的記錄，進而培養古蹟、傳統建築修復之鑑賞與技術作為兼容目標，眺望詩意棲居的歷史、展望未來。

瓊林蔡氏家廟的祭祖是相當有特色的活動，每次祭典都會吸引很多人到場觀看。圖／蔡清其...
瓊林蔡氏家廟的祭祖是相當有特色的活動，每次祭典都會吸引很多人到場觀看。圖／蔡清其提供
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建築金門文化局

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