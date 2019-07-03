金門暑期戰鬥營超精彩 跟著海龍學蛙人操

2019-07-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門防衛指揮部承辦的金門暑期戰鬥營活動開跑，首梯105名學員1日搭乘C-130H 運輸機飛抵金門，展開五天四夜的外島軍事及文化饗宴，昨到海龍蛙兵的訓練基地看蛙人操與跟著進行蛙人操體驗，同學們個個都驚呼「太厲害、超強的」。

相當受歡迎的金門暑期戰鬥營昨日在金門防衛指揮部擎天廳舉行開訓典禮，由金防部副指揮官古勝文少將主持，由學員擔任授旗代表，為今年的金戰營揭開序幕。

古勝文表示，此次活動對許多學員來說是軍事訓練初體驗，因此安排了輕兵器射擊、兩棲蛙人操觀摩及戰史文化巡禮等多元化的課程，期勉學員可以拓展自己的視野，體驗金門的戰地風情。

在金防部的安排下，學員下午到料羅的海龍蛙兵部隊進行精彩的戰技體驗，看到精彩的蛙人操，同學們個個睜大眼睛，兩棲蛙人把前撲、俯仰打水、仰臥打水、手足並起等每個困難的動作都逐一展演，呈現在學員眼前，大家看完都抱以熱烈的掌聲與尖叫聲，直說有感受到國軍的剽悍，真的很精彩。

許姓學員就表示，以往都只有在報章雜誌才能看到蛙人表演，很開心今天可以親臨現場，讓此次的金暑營不虛此行。課程最後並與蛙兵們大合照，學生都超開心的。