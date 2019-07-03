潮州分局暖男家防官 以造型氣球擄獲孩童芳心

2019-07-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



內政部警政署為肯定所有從事婦幼安全工作同仁的付出及辛勞，每年「家庭暴力防治月」頒發紫馨獎表揚全國婦幼安全工作績優員警，其中，潮州分局家防官劉國義日前在署務會報接收表揚，而他為了吸引民眾、孩童參與婦幼安全宣導，以製作「造形氣球」才藝，在多場宣導活動中受到孩童喜愛，成熟大男人卻具備精巧手藝，除擄獲孩童芳心，也獲封潮州分舉暖男員警。

「人生是一個圓，有的人走了一輩子也沒有走出命運畫出的圓圈，其實，圓上的每一個點都有一條騰飛的切線」劉國義在得獎後表示，從事婦幼安全工作的警察同仁，就像是介入被害人人生的那一條切線，協助被害人走出暴力的輪迴。從事家防官多年，了解到被害人就像是在陰影中眺望著光明，而我們則是在光明中注視著陰影，對於被害人而言，從光明中伸出的援手，可能就是改變被害人一生的契機。

而劉國義去年接獲派出所通報，一名小女孩因母親連續3日夜晚外出前，竟以鐵鍊綁住女孩脖子繫放於管理室內，劉國義為保護女孩人身安全，代為向屏東地方法院聲請緊急保護令獲核發，另社工已將兒童緊急安置。

劉國義於107年度通報家庭暴力事件通報表計488件，通報兒童保護暨高風險通報件數計77件，申請緊急保護令4件，控管執行民事暫時及通常保護令計88件，控管性侵害案件計25件、性騷擾事(案)件3件及兒少性剝削防制案件3件，績效卓著；除此之外，為增進吸引民眾、兒童參加婦幼安全宣導之意願，加強宣導效果，劉員還自學氣球布置及造形氣球，使民眾及兒童更了解婦幼安全保護項目內容，民眾及兒童均反應熱烈。