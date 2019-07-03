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半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜接受POP Radio主持人黃暐瀚專訪，被問到半年來施政最滿意什麼？他說，市政工作千頭萬緒，市長不可能一天把高雄變好，但可以愈來愈好，他最滿意高雄知名度、形象提升，城市亮度被看見。

韓國瑜說，日前接待馬來西亞郵輪來高雄，還有導演李行、朱延平來高雄辦兩岸影展，7月12日影后甄珍在高雄辦群星會，城市小姐選美也在高雄，他們過去不來，因為沒有一種衝動要來高雄做什麼，現在來了，繼續下去能讓高雄知名度愈來愈高。

韓國瑜說，統計高雄今年比去年同期觀光客成長最少成長20%多，還有ATM領款記錄也是六都第一，也被選為亞洲前五名最想去的地方，過去不可能，「你說我最滿意什麼，這個城市的亮度被看見，這個很重要」。

韓國瑜日前在新竹造勢場呼籲民眾周六到高雄玩，韓國瑜受訪說，這分為高雄人跟非高雄人，非高雄人可以感受到高雄熱情，而高雄鄉親可感受到外面人支持市長的熱情，而他身為市長希望人來愈多愈好。

但他說，若辦造勢，高雄有登革熱疫情，「幾十萬人擠在那，我非常害怕」，而很多攤商也跟他說，他去外縣市衝經濟，也要幫高雄，所以他靈機一動，拜託大家來高雄旅遊「4光」，把好吃吃光、好喝喝光、好玩買光、把錢花光。

被問到是否對哪個業務不滿意，韓國瑜說，局處長都很拚，「我用快爆肝形容，被柯P說喝酒喝的，每次說話像小牙籤…」黃暐瀚問喝酒問題還困擾他嗎？韓國瑜說，他年輕愛打牌，但當市長沒打過一場麻將，喝酒也沒喝醉，喝酒沒困擾。

韓說，市府局處長都在衝，也迫切需要中央資源，南台灣潛力沒被開發出來，連國際大機場都沒有。南台灣有很大開發的潛力，迫切需要中央大力支持，相信未來高雄有可能像紐約、上海等國際經濟重鎮一樣。

高市長韓國瑜昨接受POP Radio主持人黃暐瀚專訪，今天預錄播出。記者蔡孟妤／...
高市長韓國瑜昨接受POP Radio主持人黃暐瀚專訪，今天預錄播出。記者蔡孟妤／翻攝
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